'I Musici' orkestrasının başkemancısı Marco Fiorini, uzun bir aradan sonra Türkiye'de olduğu için oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Fiorini, "Ankaralı müzikseverlerle buluşacağımız için inanılmaz heyecanlıyız. Muhteşem bir konser olacağına inanıyorum" dedi.

"DÜNYA ÜZERİNDE BÖYLE KONSER SALONLARI ÇOK AZ"

'I Musici'nin bugüne kadar birçok ünlü konser salonunda sahne aldığını belirten Marco Fiorini, CSO Ada Ankara'yı oldukça beğendiğini sözlerine ekledi. Fiorini, "Burada müziğin tüm salonu sarmaladığı, seyircinin müziği kucakladığı bir sahne var. Bu büyük bir ayrıcalık. Hem mimari açıdan güzelliğiyle hem de akustik anlamda sunduğu imkanlarla inanılmaz güzel bir bina. Dünya üzerinde böyle konser salonları çok az" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: DHA

