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Haberler Müzik Dünyaca ünlü grup 'I Musici'den Ankara'da konser - Magazin haberleri
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Dünyaca ünlü gruptan Ankara'da konser

Dünyanın en köklü ve en uzun soluklu orkestralarından 'I Musici', 70'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da konser verdi

Dünyaca ünlü grup 'I Musici'den Ankara'da konser - Magazin haberleri
DHA

Klasik müziğin sevilen parçalarından, Antonio Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' adlı eserinin ilk stereo kaydını yapan 'I Musici', aynı eserin yeni yorumlarıyla sanatseverlere keyifli bir konser deneyimi yaşattı.

'I Musici', konserde ilk kez 70 yıl önce seslendirdikleri 'Vivald'nin '4 Mevsimi'nin yeni düzenlemesi olan 'Vivaldi Verdi- Le Quattrro Stagioni' albümünden eserleri seslendirdi.

"İNANILMAZ HEYECANLIYIZ"

'I Musici' orkestrasının başkemancısı Marco Fiorini, uzun bir aradan sonra Türkiye'de olduğu için oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Fiorini, "Ankaralı müzikseverlerle buluşacağımız için inanılmaz heyecanlıyız. Muhteşem bir konser olacağına inanıyorum" dedi.

"DÜNYA ÜZERİNDE BÖYLE KONSER SALONLARI ÇOK AZ"

'I Musici'nin bugüne kadar birçok ünlü konser salonunda sahne aldığını belirten Marco Fiorini, CSO Ada Ankara'yı oldukça beğendiğini sözlerine ekledi. Fiorini, "Burada müziğin tüm salonu sarmaladığı, seyircinin müziği kucakladığı bir sahne var. Bu büyük bir ayrıcalık. Hem mimari açıdan güzelliğiyle hem de akustik anlamda sunduğu imkanlarla inanılmaz güzel bir bina. Dünya üzerinde böyle konser salonları çok az" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: DHA

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