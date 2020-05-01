Dünyaca ünlü İztuzu sahili caretta carettalara kaldı - MUĞLA

AA

Nesli tehlike altında olan caretta carettalar, Dalyan Mahallesindeki İztuzu sahilinde kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara yumurtalarını bırakmaya başladı. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 60 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.Kovid-19 önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan İztuzu Plajı'nda bu yıl daha rahat bir ortamda çiftleşme ve yuva yapma dönemi yaşayan caretta carettalar, sahilde ilk yuvayı yaparak yumurtalarını bıraktı.Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için ise Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alındı. Merkezin görevlileri sahilde gece boyu nöbet tutuyor. Caretta carettaların yumurtlama anı ise kayda alınıyor.- Akdeniz'deki en erken yuvalamaDEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yaptıklarını söyledi.Caretta carettaların yumurtlama döneminin genellikle mayısta başladığına değinen Kaska, "İlk yuvayı 30 Nisan'da tespit ettik. Geçen yıla göre bir hafta sonra gerçekleşti. Bu, bölgedeki su sıcaklıklarına göre değişiklik gösterebiliyor." dedi.Kaska, bir dişi caretta carettanın iki haftada bir olmak üzere sezonda 3 ile 5 yuva yapabildiğini, yuvalamanın ağustosa kadar sürdüğünü dile getirdi. Dalyan'ın Türkiye ve dünya için hem genç kaplumbağalarıyla tanınması hem de koruma açısından alınan tedbirlerle oldukça önemli bir kumsal olduğunu vurgulayan Kaska, şöyle konuştu:"Dalyan kumsalında son yıllarda tüm Akdeniz'deki en erken yuvalama kayıtlarını alıyoruz. Yavru çıkışları temmuzdan eylüle kadar devam edecek. Biz yuvalamaların başladığı günden eylül sonuna kadar kumsalı koruma altına alıyoruz. İztuzu sahilindeki her yuva kafesleniyor. Böylece yuvaya zarar verebilecek tilki ya da diğer zararlı hayvanlar önleniyor. Kumsaldan en üst sayıda yavruyu denize göndermek için çalışıyoruz. Yuvalama açısından Dalyan kumsalı uygulamalarıyla dünyada birçok yerde örnek gösteriliyor."- Bölgede 600'ün üzerinde yuva oluşması bekleniyorKaska, caretta carettaların yuva yapmak için genellikle doğdukları kumsala geldiklerini bildirdi. İztuzu sahiline geçen yıl caretta carettaların 650 yuva yaptığını, yuvalardan yaklaşık 35 bin yavrunun denize ulaştığını aktaran Kaska, bu yıl da bölgede 600'ün üzerinde yuva oluşmasını beklediklerini kaydetti.