VAN GOGH ÖLÜMÜNÜN GİZEMİ

Yaşadığı dönemde pek de değeri bilinmeyen Vincent Van Gogh psikolojik hastalığı ile mücadele ediyordu. Kendini vurarak intihar ettiği düşünülse de aslında polisler bunun net bir intihar olduğuna dair hiçbir zaman kanıt bulamadı. Gizemli bir ölüm olarak nitelendiridi ve bunun bir cinayet ya da intihar veya kaza olduğuna dair deliller yetersizdi. Onun intihar ettiğini öne süren polisler değil, doktoru ve arkadaşı Gachet idi.

Van Gogh 37 yaşında iken 16 yaşındaki iki kız çocuğu ike arkadaştı ve her gün buluşurlardı. Kızlardan birisi zaman içerisinde Van Gogh'a zorbalık yapmaya başladı. Kahvesine tuz atar, boyalarının içine acı biber dökerdi. Rene isimli bu kız aynı zamanda yanında sürekli bir silah taşıdığı biliniyor. Fakat kendisi Van Gogh'un ölümüne hemen ardından bu silahı yanında taşımayı bıraktı. Rene'nin onu öldürdüğüne ve aslında Van Gogh'un intihar edebilecek kapasiteye sahip olmadığına dair iddialar da mevcuttur. Gerçeğin ne olduğu hiçbir zaman ortaya çıkmadı.