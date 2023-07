4 Şurada Paylaş!









Ünlü şarkıcı 31 Aralık 2022'de yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"AŞK & İNANÇ... Bu inanılmaz zor yılda atlatmaya çok ihtiyacım olan kalbimde güçlü bir şekilde taşıdığım en sevdiğim 2 kelime. Hayat zaman zaman dayanılmaz görünüyordu ama "kadın savaşçı"nın tutumunu korkusuzca yüzleşmeye adapte ettim ama her zaman en büyük gülümsemeye ve büyük şişko kahkahalara sahip oldum! Güç, cesaret ve cesaret hepimizin içinde bu yüzden onları kullanın. Buradan itibaren hayata bakış açınızı değiştirecek en değerli "Bilgelik" kazanacaksınız. Sürekli öğrenmek ve büyümek isteyen ve bilgelik hazinesi kazanmak isteyen aç bir zihin olun. 2023'teki hedefim, hayat hikayemi paylaşmak ve hayatımı değiştiren büyük engellerle nasıl karşı karşıya kaldığımı ve hala pozitif bir tutum sergilemeyi başarmak. Sonunda gerçek beni yaşadığımı söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu en güzel duygu ve hayatta olduğum için her gün şükrediyorum ve düşüncelerimi seninle paylaşıyorum. Sevgili arkadaşlarım... Sen Ol ve Seni Yaşa! Dünyada senden sadece 1 tane olduğunu unutma, sen eşsizsin. Hayat çok kısa olabilir bu yüzden büyük hayaller kurmaya cesaret et! Hayattaki her şey bir seçimdir, bu yüzden sana neşe ve anlam getiren şeyi seç. 2022'ye hoşça kal de, yaşanan tüm boktan şeylere elveda de. 2023'te, İyi niyetli, doğruluklu bir hayat yaşa, yaptığın işe inan, GÜLÜMSEME ve mutlu olmayı seç!!! Kazanan ol, kurban değil. Olayları kişisel algılama, asla bir kitabı kapağına göre yargılama, başkalarının acılarını önemseme ve yapabiliyorsan yardım etmeye çalış, Dünya Anamızı sev, iyi bir dinleyici ol, bilgelik kazan ve başkalarına verebileceğin bolca sevgi sahibi ol. Kendi hayatının patronu ol. İnandığın bir şey için ayağa kalk. İnsanlara ilham vermek için etkili bir figür ol. Ve her yere SEVGİ ve POZİTİVLİK Yaymaya devam edin. Ben kadın bir savaşçı bebeğim! Tıpkı Çin Seddi gibi asla yıkılmayacağım. Ben bir şeyin üstesinden gelebiliyorsam, sen de gelebilirsin! Yalnız değilsin hayat ne kadar zor olursa olsun ben seninleyim."