Forbes'a göre 6.9 milyar dolar kişisel servetleri bulunan çiftin, dergiyi 190 milyon dolar karşılığında satın alacağı açıklanırken, derginin Benioff çifti tarafından kişisel olarak satın alındığı, Salesforce.com ile ilgisi olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, çiftin derginin gazetecilik kararlarına ve karar alma süreçlerine herhangi bir müdahalede bulunmayacağı, mevcut TIME yönetim kadrosu tarafından bu süreçlerin işleyeceği duyuruldu.

Marc Benioff, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "TIME'ın tartışmasız her zaman hepimizi etkileyen gücü, bizi birbirimize bağlayan konuları ele alması ve insanların hikayelerini özgün bir şekilde anlatmasındaydı. Kültür ve tarihimizin bir hazinesi. Bu kuruma derin bir saygımız var ve bu ikonik markanın yöneticileri olmaktan onur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Meredith Corp. mart ayında TIME, Fortune ve Sports Illustrated dahil sahibi olduğu 4 dergi için alıcı aradığını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ