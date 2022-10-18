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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu yedek kulübesinde yaptığı hareket yüzünden kadro dışı kaldı! Görüntüleri izleyenler dondu kaldı

Bir dönem Türk kulüplerinde adı anılan Belçika kökenli futbolcu Radja Nainggolan yedek kulübesinde yaptığı hareket yüzünden kadro dışı bırakıldı. Ünlü futbolcudan konu hakkında açıklama geldi.

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  • Dünyaca ünlü yıldız futbolcu yedek kulübesinde yaptığı hareket yüzünden kadro dışı kaldı! Görüntüleri izleyenler dondu kaldı

    Belçika Ligi'nde Royal Antwerp forması giyen Radja Nainggolan, yedek kulübesinde yaptığı hareket sebebiyle kadro dışı bırakıldı. Ünlü futbolcu konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
  • Dünyaca ünlü yıldız futbolcu yedek kulübesinde yaptığı hareket yüzünden kadro dışı kaldı! Görüntüleri izleyenler dondu kaldı

    Antwerp'ten yapılan açıklamaya göre 34 yaşında olan orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, yedek kulübe içerisinde elektronik sigara içtiği için süresiz olarak kadro dışı kaldı.
  • Dünyaca ünlü yıldız futbolcu yedek kulübesinde yaptığı hareket yüzünden kadro dışı kaldı! Görüntüleri izleyenler dondu kaldı

    "SİGARA İÇMEKTEN UTANMIYORUM"

    Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde basına sızan fotoğraflarından sonra yaptığı açıklamada, "Sigara içtiğim için utanmıyorum ve bu alışkanlığımı hiçbir zaman da saklamadım'' demişti.
  • Dünyaca ünlü yıldız futbolcu yedek kulübesinde yaptığı hareket yüzünden kadro dışı kaldı! Görüntüleri izleyenler dondu kaldı

    "DÜŞÜNMEDEN HAREKET ETTİM

    Konuyla ilgili gündeme gelen haberlerden sonra ilk kez açıklama yapan ünlü futbolcu Nainggolan, yaptığı açıklamada, "Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu yaptığımın tamamen yanlış olduğunu biliyorum ama o an bunu düşünmeden hareket ettim. Kulüp, bana göre olmayan ancak kabul edebileceğim bir karar verdi. Ben her şekilde kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.
  • Dünyaca ünlü yıldız futbolcu yedek kulübesinde yaptığı hareket yüzünden kadro dışı kaldı! Görüntüleri izleyenler dondu kaldı

    Konuyla ilgili Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark Van Bommel ise henüz bir açıklama yapmadı.

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