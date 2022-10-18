"DÜŞÜNMEDEN HAREKET ETTİM

Konuyla ilgili gündeme gelen haberlerden sonra ilk kez açıklama yapan ünlü futbolcu Nainggolan, yaptığı açıklamada, "Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu yaptığımın tamamen yanlış olduğunu biliyorum ama o an bunu düşünmeden hareket ettim. Kulüp, bana göre olmayan ancak kabul edebileceğim bir karar verdi. Ben her şekilde kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.