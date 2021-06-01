Dünyada 690 milyon insan açlıkla mücadele ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Dünyada 690 milyon insan açlıkla mücadele ediyor

Yeryüzü Doktorları Derneği: Dünya üzerinde 690 milyon insan açlıkla karşı karşıyayken, 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre her yıl toplam 931 milyon ton gıda da israf ediliyor

Dünyada 690 milyon insan açlıkla mücadele ediyor
AA

Yeryüzü Doktorları Derneği, Açlıkla Mücadele Haftası sebebiyle dünyadaki açlık rakamlarına dikkat çekerek, dünya üzerinde 690 milyon insanın açıkla mücadele ettiğini bildirdi.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, dünyada açlıkla mücadele eden 690 milyon insanın olduğu, buna karşın 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre her yıl toplam 931 milyon ton gıda da israf edildiği kaydedildi.

Kuraklık, çatışma ve yoksulluk gibi sebeplerle açlık sıkıntısı yaşayan ülkelerden 30 milyon nüfusa sahip Yemen’de, 16 milyon 200 bin insan açlık ile mücadele ettiğine dikkat çekilen açıklamada; Çad’da 5 yaş altı çocukların %43’ünün kronik beslenme yetersizliği sebebiyle sağlık sorunları yaşadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Afganistan’da 12 milyon 500 bin insan açlık çekiyor, 5 yaş altı çocukların %41’i ise beslenme yetersizliği sebebiyle gelişimini tamamlayamıyor. Somali’de de 1 milyon 300 bin kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor, beslenme yetersizliği ile de mücadele eden 1 milyon çocuk bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

Bu kapsamda şiddetli açlığın yaşandığı coğrafyalarda faaliyet yürüten Yeryüzü Doktorları; açlık problemlerinin yüksek olduğu ülkelerde 2012 yılından beri beslenme sağlığı projeleri ile açlık yönünden en yüksek risk grubunu oluşturan 5 yaş altı çocuklar ve hamile/emziren anneler başta olmak üzere tıbbi beslenme tedavisi uyguluyor.

Dernek Yemen, Afganistan ve Çad’da açtığı beslenme sağlığı merkezleri ile binlerce insanın hayata tutunması için çalışıyor, açlığa karşı verilen mücadelede aktif rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, açlığın yeryüzünün acı gerçeği olmaya devam ettiğini dile getirerek “kuraklık, yoksulluk ve iç karışıklık gibi nedenlerin beraberinde getirdiği yetersiz beslenme ve açlık, en çok Asya ve Afrika kıtasında yaşanıyor.” dedi.

Yahyahan Güney şunları kaydetti;

“Covid-19 pandemisi ile tedarik sıkıntılarının ve yoksulluğun artması aynı zamanda iklim değişikliklerinin tarıma ve gıdaya olumsuz etkisi de açlık oranlarında artışa neden oluyor. İnsani krizlerin yoğun olduğu bölgelerde bir yandan açlık ve gıda güvensizliği sorunları da görülüyor. Bizler Yeryüzü Doktorları olarak açlığa karşı yıllardır vermiş olduğumuz mücadelede ihtiyaç sahiplerinin yeniden hayata tutunmasına odaklanarak hareket ediyoruz. Açlıkla Mücadele Haftası’nda da o coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerini herkesin hatırlamasının, açlığa karşı daha sistematik, sürdürülebilir ve küresel çalışmalar yürütülmesinin ve israfın önlenmesi noktasında farkındalık oluşmasının gerekliliğini belirtmek isteriz”.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sinemalar açıldı mı? 1 Haziran Pazartesi sinemalar açık mı? Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılıyor? Açıklandı
AJANS HABERLERİSinemalar ne zaman açılacak 2021?
Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
AJANS HABERLERİRize'de 11 STK'dan taş ocağına destek