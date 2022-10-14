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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyada en çok intihar edilen yerler! Her yıl yüzlerce insan hayatını burada sonlandırıyor

Dünyada bazı yerler var ki her sene onlarca insan burada intihar ediyor. Bazen devletler, bölgeye dair koruma önlemi alsa da yeterli gelmiyor. Farklı insanların, farklı dönemlerde intihar etmek için aynı bölgeleri seçmesi ise konuyu daha ilginç bir noktaya taşıyor.

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  • Dünyada en çok intihar edilen yerler! Her yıl yüzlerce insan hayatını burada sonlandırıyor

    NEW YORK - ABD

    Gökdelenleriyle meşhur olan New York, şehirde yaşanan intiharların yüzde 15'ini göğüslüyor.
  • Dünyada en çok intihar edilen yerler! Her yıl yüzlerce insan hayatını burada sonlandırıyor

    WEST GATE KÖPRÜSÜ - AVUSTRALYA

    Gerçekleşen birçok intihar sonucunda, kimi insanlar karaya atlayarak kimileri de suya düşerek hayatını kaybetti. 
  • Dünyada en çok intihar edilen yerler! Her yıl yüzlerce insan hayatını burada sonlandırıyor

    GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ - SAN FRANCISCO

    Bu meşhur köprüde, şu ana kadar 1.400'den fazla kişi intihar etti. 
  • Dünyada en çok intihar edilen yerler! Her yıl yüzlerce insan hayatını burada sonlandırıyor

    AOKIGAHARA ORMANI -JAPONYA

    Her yıl ortalama olarak 100 kişi intihar ediyor. 
  • Dünyada en çok intihar edilen yerler! Her yıl yüzlerce insan hayatını burada sonlandırıyor

    NIAGARA ŞELALESİ - ABD

    Tarihçi Paul Gromosiak'a göre 1856 ve 1995 yılları arasında bilinen 2.780 intihar gerçekleşti. 
  • Dünyada en çok intihar edilen yerler! Her yıl yüzlerce insan hayatını burada sonlandırıyor

    BEACHY HEAD - EASTBROUNE, BİRLEŞİK KRALLIK

    Burada, 1965 yılından beri 250'den fazla kişi intihar etti. Şu anda bile her sene ortalama 20 intihar gerçekleşiyor. Bölgede olası intihar girişimlerini engellemek amacıyla ekipler dolaşıyor. 
  • Dünyada en çok intihar edilen yerler! Her yıl yüzlerce insan hayatını burada sonlandırıyor

    THE GAP - SIDNEY, AVUSTRALYA

    Burada yüzlerce insan intihar edince, çevreye birçok kamera eklendi. 
  • Dünyada en çok intihar edilen yerler! Her yıl yüzlerce insan hayatını burada sonlandırıyor

    BLOOR VIADUCT KÖPRÜSÜ - KANADA

    Burada gerçekleşen intiharlar 1000'i aşınca, 2010 yılında insanların atlamasını engellemek amacıyla köprüye teller örüldü. 
  • Dünyada en çok intihar edilen yerler! Her yıl yüzlerce insan hayatını burada sonlandırıyor

    NANJING YANGTZE - ÇİN

    Bu görkemli köprü, en çok intihar edilen yer olarak biliniyor. Bu zamana kadar 2.000'den fazla kişi burada intihar etti.

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