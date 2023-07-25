Dünyada en çok konuşulan 20 dili değişti! Güncel verilerle dünyada en çok konuşulan diller!

Dünyada en çok konuşulan 20 dili değişti! Güncel verilerle dünyada en çok konuşulan diller!

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1. İNGİLİZCE

Dünyanın en çok konuşulan dili hala İngilizce. 1 Milyar 452 milyon kişi tarafından konuşulan İngilizce, 67 ülkede resmi dil olarak kabul ediliyor.

İngiltere'de ortaya çıkan bir Batı Cermen dili olan İngilizce, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların resmi dilidir.