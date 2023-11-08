Dünyada en çok yaşamak istenilen şehirler belli oldu! Bakın Türkler nereyi tercih etti?
Remitly isimli bir firma tarafından yapılan araştırmada, insanların hangi şehirde yaşamak istediği analiz edildi. Dubai, ezici çoğunlukla 2023 yılının en çok tercih edilen şehri oldu.
150'den fazla ülkeye çevrim içi havale hizmeti sağlayan Remitly, 2023 yılında en çok yaşamak istenilen şehirlere dair bir araştırma yaptı. Firma, 164 ülkedeki vatandaşların Google veri aramalarından yola çıkarak, en çok hangi şehrin tercih edildiğini ortaya koydu.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞEHİR DUBAİ OLDU
2023 yılı itibarıyla dünyadaki 60 ülkenin vatandaşları ağırlıklı olarak Dubai'de yaşamak istediğini belirtti. Sıralamanın devamında; Miami, Paris, New York, Madrid, Singapur, Londra, Brüksel, Toronto, Washington DC, Buenos Aires, Christchurch, Quebec City, Bogota, Viyana, Phoenix, ve Chicago geliyor.
Yapılan araştırma, Türk halkının en çok Londra'da yaşamak istediğini ortaya çıkardı.