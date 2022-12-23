Dünyada görülen ilginç ilişki tarzları: Bazıları sizi şok edebilir!

POLİAMORİ

Türkçe'ye çoklu aşk olarak çevirmenin mümkün olduğu poliamori kavramı; birden fazla kişiyle aynı anda ilişki yaşama demek. Burada en önemli unsur; ilişkiye dâhil olan herkesin bunu onaylamış olmasıdır.

Bu ilişki şekli, tek gecelik cinsellik, aldatma veya çapkınlıktan ayrıdır çünkü üç kişi arasında duygusal yakınlık kurulur. Yani, geleneksel bir çiftin yaşadığı tüm süreçleri poliamori çiftleri de yaşar.