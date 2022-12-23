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Dünyada görülen ilginç ilişki tarzları: Bazıları sizi şok edebilir!

İlişkiler, kendi başına oldukça karışık ancak bazı yaşam tarzları bunu daha da ilginç bir hale getirebiliyor. Genel olarak tüm dünyada "romantik ilişki" denildiğinde, aklımıza bir çift geliyor. Lakin sınır sadece bu değil. İşte, dünyanın farklı yerlerinde görülen ilişki tarzları...

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  • Dünyada görülen ilginç ilişki tarzları: Bazıları sizi şok edebilir!

    MONOGAMİ

    Önce daha alışageldik bir kavramdan başlayalım. Monogami; tek eşlilik anlamına geliyor. Yani, bir kişinin hayatı boyunca ya da belirli bir zaman süresince tek kişiyle beraber olması demek.
  • Dünyada görülen ilginç ilişki tarzları: Bazıları sizi şok edebilir!

    POLİAMORİ

    Türkçe'ye çoklu aşk olarak çevirmenin mümkün olduğu poliamori kavramı; birden fazla kişiyle aynı anda ilişki yaşama demek. Burada en önemli unsur; ilişkiye dâhil olan herkesin bunu onaylamış olmasıdır.

    Bu ilişki şekli, tek gecelik cinsellik, aldatma veya çapkınlıktan ayrıdır çünkü üç kişi arasında duygusal yakınlık kurulur. Yani, geleneksel bir çiftin yaşadığı tüm süreçleri poliamori çiftleri de yaşar.
  • Dünyada görülen ilginç ilişki tarzları: Bazıları sizi şok edebilir!

    POLİJİNİ

    Genelde ataerkil toplumlarda görülen bir ilişki biçimidir. Bir erkek, birden fazla kadınla beraber olabilir. 
  • Dünyada görülen ilginç ilişki tarzları: Bazıları sizi şok edebilir!

    POLİANDRİ

    Bir kadının, birden fazla erkekle beraber olabileceğini anlatan bir terimdir. Çokkocalılık olarak da tabir edilir. Bu ilişki şekli, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika'da dâhil olmak üzere birçok toplumda yaşatılıyor.
  • Dünyada görülen ilginç ilişki tarzları: Bazıları sizi şok edebilir!

    GRUP EVLİLİĞİ

    Oldukça nadir olarak görülen grup evliliği, çok eşliliğin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu ilişki tarzında; ilişki yaşayan birden fazla kadın erkek grubunun, başkalarıyla da evlenebilir. 

    Grup evliliğinin ancak çok kocalı evliliğin yaygın olduğu ve daha sonra çok karılılıkla birleştiği durumlarda gerçekleşebilmesi mümkündür. 

 

 

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