Dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişi sigara içmemesine rağmen dumanı nedeniyle ölüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişi sigara içmemesine rağmen dumanı nedeniyle ölüyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl, sigara içmeyen 1 milyondan fazla kişi, 20'den fazla farklı kanser türü ve diğer birçok rahatsızlık açısından önemli bir risk faktörü oluşturan sigaranın dumanı ile bağlantılı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişi sigara içmemesine rağmen dumanı nedeniyle ölüyor
AA

Sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve tütünle mücadele etmek amacıyla, 1987 yılından bu yana 9 Şubat tarihi, DSÖ'nün girişimiyle "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor.

AA muhabirinin DSÖ verilerinden derlediği bilgilere göre, tütün mamulleri, tüketicilerinin yarısından fazlasının hayatını kaybetmesine yol açıyor.

- Sigara içenlerin yüzde 80'i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor

Dünyada 1 milyarın üzerinde kişi sigara içiyor ve bu kişilerin yüzde 80'i az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

Türkiye'de ise 15 milyondan fazla kişi sigara tüketiyor ve her sene ortalama 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Sigaraya bağlı ölümlerin çoğu, genellikle yoğun tütün endüstrisi müdahalesinin ve pazarlamasının hedefi olan düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor.

Yapılan bazı araştırmalarda, tütün kullanıcılarının sigarayı bırakmak için yardıma ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Bulgular, çok az sayıda sigara tüketicisinin tütün kullanımının getirdiği sağlık risklerini anladığını gösteriyor.

Bununla birlikte sigara içenlerin çoğu, tütünün tehlikelerinin farkına vardığında sigarayı bırakmak istiyor ancak bu konuda gerekli desteğin alınamadığı durumlarda sigarayı bırakmak isteyenlerin yalnızca yüzde 4'ü başarılı oluyor.

- Tütün, sigara içmeyenler için de ölümcül olabiliyor

Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımına bağlı iken, 1 milyondan fazla kişi ise tütün ürünü kullanmadığı halde sigara dumanına maruz kalmaktan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Bu durum aynı zamanda çocuklar için de ciddi tehlike oluşturuyor. Dünyadaki çocukların yarısı sigara dumanının kirlettiği havayı soluyor ve buna bağlı olarak her sene 65 bin çocuk, sigara dumanına bağlı hastalıklardan ötürü hayatını kaybediyor. Hamilelerin sigara içmesi, bebekler için ömür boyu sıkıntısını çekeceği sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor.

Tütün, bağımlılık yapması sebebiyle hane halkı gelirini de ciddi manada olumsuz etkiliyor ve sağlığı kötüleştirdiği gibi yoksullaşmaya da kapı aralıyor.

Tütüne olan talebi azaltmak için sigarayı bırakmayı teşvik eden "dumansız" yasalar, resimli sağlık uyarıları, tütün tüketimine ilişkin reklam ve promosyon yasakları ve tütün tüketimine ilişkin getirilecek vergiler gibi temel önlemler ön plana çıkıyor.

Tütün fiyatlarında yüzde 10'luk bir artışın, yüksek gelirli ülkelerde yüzde 4, düşük ve orta gelirli ülkelerde yüzde 5 civarı tüketimi azaltacağı tahmin ediliyor.

En çok sigara tüketen ülkeler listesinde başı, yüzde 47,4 ile Kiribati çekiyor.

Bu ülkeyi, Karadağ (yüzde 46),Yunanistan (yüzde 43,7),Doğu Timor (yüzde 42,2),Rusya (yüzde 40,9) ve Nauru (yüzde 40) ile takip ediyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uzmandan uyarı! Salgında obezite arttı, ev yemekleri tüketin - Haberler
SAĞLIKSalgında obezite arttı! Uzmandan uyarı!
"Sigara, Covid-19'dan daha tehlikeli" - Haberler
SAĞLIKCovid-19'dan daha tehlikeli
Sigaraya bağlı ölümler Covid-19'dan daha fazla
SAĞLIKSigaraya bağlı ölümler Covid-19'dan daha fazla
DSÖ Genel Direktörü: Endişe verici bir haber - Haberler
SAĞLIKDSÖ Genel Direktörü: Endişe verici bir haber
Sağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son isteğini yerine getirdi - Haberler
SAĞLIKSağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son ...
Son Dakika! Sağlık Bakanlığı açıkladı! O rehber güncellendi - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakanlığı açıkladı! O rehber güncellendi
MUTANT VİRÜS TRABZON'DA! Mutant virüs bir ilde daha görüldü! Hızla yayılmaya devam ediyor! - Haberler
SAĞLIKMutant virüs Trabzon'da da görüldü!
9 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı!
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
SON DAKİKA Koronavirüs tablosu AÇIKLANDI 8 Şubat 2021... Koronavirüs vaka, vefat, test sayısı! İşte son durum
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA HABERLERİ: Midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı!
SAĞLIKTehlikeli deney!