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Dünyada ikinci korona aşısını olan William Shakespeare hayatını kaybetti

Dünyada Covid-19 aşısı olan ikinci insan William William Shakespeare 81 yaşında hayatını kaybetti. William William Shakespeare'in ölümü sebebi merak edildi

Dünyada ikinci korona aşısını olan William Shakespeare hayatını kaybetti

William Shakespeare'in hayatını kaybetme nedeninin uzun süredir devam eden bir hastalığı nedeniyle olduğu belirtildi.

8 Aralık'ta İngiltere'de Pfizer/BioNTech aşısı uygulanan ve dünyada Kovid-19 aşısı olan ikinci kişi olan William Shakespeare isimli adam, 81 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz edebiyatı denince akla ilk gelen şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in adaşı olması nedeniyle de dünya medyasına konu olan Shakespeare'in uzun süredir tedavi gördüğü Coventry and Wrcikshire Üniversite Hastanesi'nde öldüğü açıklandı.

BBC, yaşlı adamın uzun süredir devam eden bir hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

​Koronavirüsünü olan ilk kişi ise 90 yaşındaki Margaret Keenan olmuştu.

​​İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA),Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği bu aşının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti.

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