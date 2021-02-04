Dünyada ikinci ölüm nedeni! 0:00 / 0:00

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" kapsamında düzenlediği basın toplantısında, kanserin dünyada ikinci ölüm nedeni olduğunu hatırlattı.

"SALGIN DÖNEMİNDE KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ"

Kanserden korunmanın önemine işaret eden Özkan, "Korunmak için hayat tarzımız, beslenme alışkanlıklarımız önemli. En hızlı tanıyı en doğru ve en kişisel şekilde uyguluyoruz. Bunlar nazik hasta grubu onun için güler yüzle karşılıyoruz" diye konuştu.

Salgın sürecinde kontrollerin ihmal edilmemesini öneren Özkan, şunları kaydetti: "Koronavirüsten dolayı dünyada kanser tanısı, tedavisi ve takipleri gecikti. Korkmadan kesinlikle hastanelere gidilmeli, tanılar, tedaviler ve takipler yaptırılmalıdır. Ne mutlu bize Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak böyle bir şeyle karşılaşmadık. Hem tanılarımız hem en kişisel tedavilerimiz, takiplerimiz hem de araştırmalarımız çok hızlı. Güvenlikli güncel tedaviler uyguluyoruz. Erken tanı için bazen kanser belirti vermeyebiliyor ancak üç aydan uzun süre kapanmayan yara, ani diş kanaması, karın ağrıları, vücudun herhangi bir yerinde kitle varsa mutlaka hastaneye başvurulmalı."

CİLT KANSERİ VAKALARINDA ARTIŞ

Antalya'da özellikle cilt kanseri vakalarında artış olduğunu dile getiren Özkan, "Güneşlenmek aslında kötü bir alışkanlık. Yanlış güneşlenmek, kimyasallar, giydiğimiz organik olmayan kıyafetler, uygun olmayan karbonhidratlar, yaşam tarzları cilt kanserlerini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Başhekim ve İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ender Terzioğlu da yaşamı kısaltan en büyük problemlerden birinin kanserler olduğunu söyledi.

Kanser hastalarının tedavisinin kesintiye uğramaması için Covid-19 bölümlerini izole ederek, yeşil alanlar oluşturduklarını bildiren Terzioğlu, sağlık turizmi açısından da hizmet verebildiklerini anlattı.

"KANSER İLAÇLARI EL DEĞMEDEN HAZIRLANIYOR"

Tıp Fakültesi Dekanı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin de kanser tedavisinde önemli yeniliklerin yaşandığını aktardı.

Onkoloji servisine iki yeni cihaz alındığını vurgulayan Şahin, "Yeni cihazlar sayesinde kanser tedavisinin yan etkilerini sıfıra indirmiş durumdayız. Hastalarımızın tedavi süreçlerini çok kısalttık. Özel tümörleri, altı haftalardan bir iki güne indirmiş durumdayız. Cihazda kalma süreleri dört kat azaltıldı." şeklinde konuştu.

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu ise kanser oluşumunu erken tanılarla önleyebildiklerini belirtti.

Modern teknolojilerle tedavi yaptıklarını vurgulayan Göksu, "Kanser ilaçları el değmeden, robotik cihazlarla hazırlanıyor. Bu alanda Türkiye'de iki merkez var, birine biz sahibiz" dedi.