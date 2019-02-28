'Dünyada ikinci' yarı-özdeş ikiz vakası keşfedildi

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Avustralya'da bilim insanları, dünya üzerinde bilinen ikinci "yarı-özdeş ikiz" vakasını tespit ettiklerini açıkladılar.
Brisbane kentindeki kız ve erkek kardeşler anne tarafından tıpa tıp aynılar.
Ancak babalarının DNA'sının yalnızca bir kısmını paylaşılıyor ki bu da onları, tek yumurta ikizi ile çift yumurta ikizi arasında, genetik olarak "çok istisnai" olan bir yere koyuyor.
Uzmanlar, bir fenomen olarak tanımladıkları bu durumdaki embriyoların genelde yaşamadığını vurguluyor.
Brisbane'deki hastanede bebeklere ve anneyle ilgilenen ekibin başı olan Nicholas Fisk, durumun rutin bir ultrason sırasında keşfedildiğini söyledi.
Fisk, altı haftalıkken yapılan incelemede, tüm belirtilerin tek yumurta ikizine işaret ettiğini ancak 12'nci haftada yapılan ultrasonda, bebeklerin farklı cinste olduğunun ortaya çıktığını anlattı.
Profesör Fisk, "Tek yumurta ikizlerinde bu durum imkanlı değildir." şeklinde konuştu.
Yarı-özdeş ikiz olarak adlandırılan vaka, New England Journal of Medicine isimli tıp dergisi tarafından duyuruldu.
Vaka aynı zamanda, hamilelik sırasında keşfedilen ilk örnek olarak da literatüre girdi.
Doktorlar, doğum sırasında 28 yaşında olan annenin, doğal yollardan hamile kaldığını açıkladı.
Tek yumurta ikizi (monozigot) olarak adlandırılan durum, bir yumurtanın tek bir sperm tarafından döllenmesi ve sonrasında bölünerek iki bebek oluşturması ile gerçekleşiyor.
Bu tür ikizler, aynı cinsiyette oluyor ve aynı genetik, fiziksel özellikleri paylaşıyor.
Çift yumurta ikizlerinde ise iki ayrı yumurta, iki farklı sperm tarafından dölleniyor ve aynı anda büyüyorlar.
Bu ikizlerin aynı anda doğmak dışında, ancak herhangi iki kardeş kadar benzerlikleri oluyor.
Yarı-özdeş ikiz durumunda ise yumurtanın aynı anda iki farklı sperm tarafından döllendiği düşünülüyor.
Bu da ortaya, biri anneden, ikisi babadan üç farklı kromozom seti çıkarıyor.
Araştırmacılara göre, üç kromozom seti bulunan embriyo, "yaşamla uyumsuzluk nedeniyle genel olarak yaşamıyor."
Bu tür ilk vaka 2007 yılında ABD'de keşfedilmişti.
Bugün dört yaşında olan Avustralya doğumlu ikizlerin kimlikleri açıklanmadı.
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