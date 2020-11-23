Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 59 milyonu aştı

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 59 milyon 27 bin 330 oldu.

ABD, 12 milyon 589 bin 88 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 140 bin 312 ile Hindistan, 6 milyon 71 bin 401 ile Brezilya, 2 milyon 140 bin 208 ile Fransa, 2 milyon 114 bin 512 ile Rusya, 1 milyon 589 bin 219 ile İspanya, 1 milyon 512 bin 45 ile İngiltere, 1 milyon 408 bin 868 ile İtalya, 1 milyon 370 bin 366 ile Arjantin, 1 milyon 248 bin 417 ile Kolombiya ve 1 milyon 41 bin 875 ile Meksika izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 394 bin 240 kişi yaşamını yitirdi, 40 milyon 792 bin kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.