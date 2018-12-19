Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, marka oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak, iyi bir hikaye oluşturmanın önemine işaret etti. Öncel, "Bir markayı oluşturmak, o başarıyı tekrar ederek olabilir. Eskiden 2 sezon vardı. 4 sezon dedik, 8 sezona çıktı. Sürekli yeni ürünler çıkarıyoruz. İki defa başarısız oldunuz mu markanız tökezleyip demode olmaya başlıyor" şeklinde konuştu.
Türk markalarının hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda rekabetçiliği öğrendiğini ifade eden Öncel, Amerika, İngiltere, Orta Avrupa, Körfez ülkeleri, Balkanlar ve Kuzey Afrika’da pazar lideri Türk şirketlerinin bulunduğunu söyledi.
Perakendede ihracat lideri Türk şirketlerinin de olduğunu belirten Öncel, yeme-içme sektöründe de dünyada hatırı sayılır yerde bulunan markalar olduğunu aktardı.
'HER AÇILAN MAĞAZA TANITIM SAĞLAR'
İnsanların hayatına dokunan markaların farkındalığı artırdığını ifade eden Öncel, "Altyapı yatırımı yapsanız, fiber optik kablo döşeseniz bile, hiçbiri o toprağın üzerinde yaşayan vatandaşlara hiçbir şey ifade etmiyor. Ama oranın önemli bir caddesinde açılan bir Türk giyim markası veya Türk restoranı, ülkemizin dış pazarlarda çok daha iyi tanınmasına ve ülke bilinirliğine, ülke kredisine, diğer ülkelerle, insanlarla kaynaşmasına çok ciddi katkı sağlıyor" dedi.
'DÜNYA TÜRKİYE'NİN DEĞERLERİNİ BİLİYOR'
Törende konuşan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da Türkiye’nin değerlerine sahip çıktıkça yurt dışı pazarlarda öne çıktıklarını söyledi. Kolbaşı, "Türkiye’nin birçok alanında değerleri var. Bunları bütün dünya biliyor. Biz bu değerlere markalarımızla sahip çıktıkça, gördük ki yurt dışında kabul görmemiz, bize verilen değer arttı" diye konuştu.
'ÜLKELERİN GURUR DUYDUĞU MARKALARI VARDIR'
Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni'nde konuşan isimlerden Vakko Üst Yöneticisi (CEO) Jaklin Güner, markaların itibarlarını ve algılarını çok iyi yönetmeleri gerektiğini belirterek, "Her ülkenin gurur duyduğu markaları vardır. Bunların arkasındaki felsefeyi ve değerleri iyi anlamak, genç markalarımız için de son derece yol gösterici olacak" dedi.
TAV İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Feride Gökalp da, insanların markalara ürün ve hizmetler konusunda güvenmek istediğini ifade etti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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