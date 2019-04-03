Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) "Yenilenebilir Kapasitesi İstatistikleri 2019" raporunda, geçen yıl dünyada yenilenebilir enerjinin toplam kapasite içindeki payının üçte bire ulaştığı belirtildi.
Rapora göre, dünyada yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre toplamda 171 gigavat arttı. Söz konusu artışta en büyük katkı güneş ve rüzgar enerjisinden geldi. Güneş enerjisi kapasitesi 94 gigavat, rüzgar enerjisi ise 49 gigavat arttı.
Böylece yenilenebilir enerji kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,9'luk artışla 2 bin 351 gigavata ulaştı.
Hidroelektrik enerjide kapasite 21 gigavat artarak bin 293 gigavata yükseldi. Bu sayede, hidroelektrik enerjisinin toplam yenilenebilir enerji içindeki payı da yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin yenilenebilir enerji içerisindeki payı ise yüzde 44'e yükseldi. Geçen yıl güneş enerjisi kapasitesi 485 gigavat, rüzgar enerjisi ise 563 gigavat olarak kayıtlara geçti.
Kapasitenin geri kalanı biyokütle, jeotermal ve dalga enerjisinden oluştu.
KAPASİTE ARTIŞINA EN BÜYÜK KATKI ASYA'DAN
Geçen yıl devreye giren ilave yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 61'lik kısmı Asya ülkelerinden geldi. Söz konusu ülkelerde 105 gigavat kapasite artışı yaşandı.
Asya'da toplam yenilenebilir enerji kapasitesi bin 24 gigavat oldu. Amerika kıtasında yenilenebilirde kurulu güç 592 gigavat, Avrupa'da ise 536 gigavat olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan raporda, düşük karbonlu enerji üretimine geçişin sağlanması için yenilenebilir kapasitesinin artırılarak fosil yakıtlı güç santrallerinin devre dışı bırakılması gerektiği de belirtildi.
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