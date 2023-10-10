Dünyadaki 7 garip batıl inanç!
Batıl inancın tek tip bir tanımı yoktur, ancak çoğu kişi iyi ya da kötü şansı mantıksız inançlarla birleştirir. Belki bunların bazılarını duymuşsunuzdur, ama muhtemelen hepsini değil. İşte dünyadaki 7 garip batıl inanç...
Uzmanlara göre pandemi, batıl inançların yaygınlığını artırmış olabilir. Batıl inançlı davranışlar, koşullar belirsiz olduğunda ortaya çıkıyor ve pandemi, benzeri görülmemiş bir şaşkınlık dönemiydi. Her ne kadar uzmanlar batıl inancın tek tip bir tanımını henüz sunmamış olsa da, batıl inanç, mantıksız veya yanlış inançların yanı sıra iyi veya kötü şansı kontrol etme girişimiyle de ilgilidir.
Dünyanın dört bir yanından gelen batıl inançlara bir selam olarak, bunlardan yedisine bakalım.
Hindistan'da yatmadan önce tırnaklarınızı kesmek genellikle kötü şans olarak kabul edilir. Bunun nedeni, geceleri havanın karanlık olması ve elektrik olmadığında, tırnak kırpıntılarının gıda maddeleri de dahil olmak üzere her yerde hijyenik olmaması (ve iğrenç olması) olabilir. Ayrıca tırnak makası icat edilmeden önce insanlar bıçak kullanıyordu. Ve bıçaklar ve karanlık da tehlikeli bir kombinasyondur.
Pek çok kültürde adet kanı kirli kabul edilir ve adet gören kadınlar genellikle ayrı odalara kapatılır, ayrı tabaklardan yemek yerler ve kirlenmeyi "yaymamak" için tapınağa girmelerine izin verilmez. Birleşik Krallık'ta bile bazı çiftçiler regl dönemindeki kadınların süte dokunmasının sütün tereyağına dönüştürülemez hale geldiğine inanıyor. Adet kanı etrafında dönen batıl inançlar, üreme çağındaki kadınları ötekileştirmeye ve onlara karşı ayrımcılık yapmaya hizmet ediyor.
Güney Kore'de "hayran ölümü" diye bir batıl inanç var. Bir kişi vantilatör açıkken uyuyakalırsa ölebilir. Bu hipotermi ile ilişkili olabilir. Sonuç olarak, birçok Güney Koreli fan zamanlayıcılarını uykuya dalmadan önce kapanacak şekilde ayarlıyor.
Müslüman hadislerine göre “nazar” gerçektir. Kökü kıskançlık veya hasetten kaynaklanan nazar, zarara ve talihsizliğe neden olabilir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da insanların büyük çoğunluğu nazara inanıyor; oranlar Fas'ta yüze 80, Tunus'ta ise yüzde 90'a kadar çıkıyor. Bazı hadislerde sembollerle veya değerli taşlarla süslenmiş tılsımların kullanılması yasaklansa da Müslüman ülkelerde yaklaşık 10 kişiden 3'ü nazardan korunmak için bu tür tılsımlar kullanıyor.
Kenya'da sol avucunuz kaşındığında, bazı insanlar bunun beklenmedik bir parayla karşı karşıya olduğunuz anlamına geldiğini düşünüyor. Kaşıntıyı çizmekten kaçınmak önemlidir çünkü bu, parayı "çizebilir".
Çoğu Amerikalı, yerde bir kuruş bulmanın iyi şans olduğunu biliyor. Ama neden? Görünüşe göre, eski zamanlarda metal tanrıların bir hediyesi olarak görülüyordu. Tahtaya vurma batıl inancına gelince, bunun nedeni Avrupalı kiliseye gidenlerin kilisenin çarmıhtan geldiğini söylediği tahtaya sıklıkla dokunması olabilir.
Japonya'da hastalar genellikle "şanslı" ve "şanssız" bir günde taburcu edilmek istiyor, bu da hastane masraflarını artırıyor.
Kaynak: Psychology Today