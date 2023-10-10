Dünyadaki 7 garip batıl inanç!

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Uzmanlara göre pandemi, batıl inançların yaygınlığını artırmış olabilir. Batıl inançlı davranışlar, koşullar belirsiz olduğunda ortaya çıkıyor ve pandemi, benzeri görülmemiş bir şaşkınlık dönemiydi. Her ne kadar uzmanlar batıl inancın tek tip bir tanımını henüz sunmamış olsa da, batıl inanç, mantıksız veya yanlış inançların yanı sıra iyi veya kötü şansı kontrol etme girişimiyle de ilgilidir.

Dünyanın dört bir yanından gelen batıl inançlara bir selam olarak, bunlardan yedisine bakalım.