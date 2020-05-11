Dünyadaki destinasyonların yüzde 72'si uluslararası turizme kapalı

AA

DTÖ'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı dünyadaki destinasyonların yüzde 100'üne denk gelen 217 ülkede seyahat kısıtlamalarının devam ettiği, bu ülkelerin 156'sında (yüzde 72) ise sınırların uluslararası turizme tamamen kapalı olduğu bildirildi.

Kovid-19'un uluslararası turizme etkisiyle ilgili 27 Nisan'dan bu yana yapılan bir araştırmayı yayımlayan DTÖ, seyahat kısıtlamalarının, destinasyonların yüzde 75'inde son 3 aydır, yüzde 25'inde ise son 2 aydır uygulandığını duyurdu.

Şimdiye kadar hiçbir destinasyonda seyahat kısıtlamalarının kaldırılmadığı vurgulanan açıklamada, bu konuyla ilgili uluslararası görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

DTÖ, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan dolayı 2020'de dünyada turist sayısının bir önceki yıla nazaran yaklaşık yüzde 80 azalacağı öngörüsünde bulunmuştu.

DTÖ, bu yıl uluslararası turizmde, "850 milyon ila 1 milyar 100 milyon turist kaybı, 910 milyar ila 1,2 trilyon dolarlık ekonomik kayıp ve 100 milyon ila 120 milyon arasında iş kaybı" tahmin ediyor.