Dünyadaki en garip batıl inançlar! Ülkemizdekiler yanında normal kalıyor!

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DANİMARKA Danimarka'da yıl içinde kırılan porselenler bir kutuda biriktirilir. Daha sonra yıl sonu gelince aileler, bir araya gelerek en fazla hangi ailenin kırık porseleni var diye bakar. Ülkedeki bu batıl inanca göre, kimin daha fazka kırık porseleni varsa o ailenin zengin olacağına inanılır.

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MISIR Mısır'da bir makas bir şeyi kesmiyorsa makasın ağzını boş yere açıp kapatmak uğursuzluk getirir. Ayrıca bu batıl inanışa göre makasın ağzının açık bırakılmaması da gerekir.

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BREZİLYA Brezilya'daki batıl inanışa göre çanta ve cüzdanınızı yere koymamanız gerekir. Çünkü yere konulan çanta ya da cüzdan, sahibine kötü şans getitir. Hatta yere koyan kişilerin kısa sürede fakirleşeceğine dair bir inanış vardır.

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