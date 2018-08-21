Dünyadaki şeffaf canlılar

İnanması güç olsa da yeryüzünde bazı varlıklar şeffaflar. Kendini koruma ve kamuflaj konusunda neredeyse görünmezlik özelliğine sahip olan bu canlıları keşfetmeye ne dersiniz?
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Her canlı kendisini farklı bir şekilde korur, savunur. Bukalemunlar renk değiştirir, kaplumbağalar kabuklarına sığınır, kokarcalarsa özgün kötü kokularını çıkarırlar... Peki ya görünmezlik? İnsanların bile en çok sahip olmak istediği özelliklerden biri olan görünmezlik, bazı hayvanlarda mevcut. İşte savunma ve kamuflaj konusunda aşmış, şeffaf varlıklar...
Transparan balık.
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Uzmanlar Yeni Zelanda yakınlarında bulunan bu şeffaf canlının, Salpa Maxima'nın bir türü olduğunu düşünüyor.
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Barreleye balığı. Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu'nda yaşıyor.
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Cassidinae. Kaplumbağa kabuklu böcek olarak bilinir.
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İçi görünen kurbağa. 2011 yılında Elila Nehri'nde keşfedildi ve fotoğraflandı.
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Cam kanatlı kelebek. Fırça bacaklı kelebek sınıfından olan bu canlı, Güney Amerika ve Şili civarlarında yaşıyor.
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2 cm boyutundaki bu ahtopot türü Tahiti civarlarındaki sularda yaşıyor.
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Transparan kelebek.
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Transparan balıklar.
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Transparan ölümsüz denizanası. Turritopsis dohrnii, bilinen adıyla ölümsüz denizanası. Akdeniz ve Japonya açıklarında rastlandı.
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Cam kurbağa. Geneli şeffaf yeşil cam gibi görünen bu kurbağa türünün organları ve dolaşım sistemi görülebiliyor.
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Juvenil Cowfish.
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Kosta Rika Kurbağası yavruları. Karınlarının altında görünen sarmal desen aslında ince bağırsakları.
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Transparan yassıbalık.
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Şeffaf salyangoz.
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Transparan firavun Karıncaları. Renkli sıvı verilen karıncalar, muhteşem görünüyor.
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La Palma Cam Kurbağası. Centrolenidae ailesinden bu kurbağa, Costa Rica, Panama ve Pasifik adaları açıklarında yaşıyor. Şeffaf olmasına rağmen, kalbi beyaz bir parça ile kaplı olduğundan tam anlamıyla görülebilir değildir.
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Tamamen şeffaf yağmur ormanları kurbağası. Amerikan yağmur ormanlarında yaşayan bu kurbağa türünün tüm organları açıkça görülebilmekte.
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Hydromedusa
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Yılan balığı. Yılan balıkları hayatları boyunca renklerini değiştirirler. İlkin şeffaf, renksiz olan bu balıklar kahverengimsi bir sarı rengine bürünürler.
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Şeffaf kabuklu salyangoz.
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Buz balığı. Güney Okyanusu'nun derinliklerinde -2 derecede yaşar.
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