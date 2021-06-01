Dünyanın 150 yıldan fazla süredir gördüğü en kötü kriz! 0:00 / 0:00

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Lübnan’da yaşanan ekonomik ve mali krizin dünyanın gördüğü en kötü krizlerden biri olduğunu söyleyen Dünya Bankası raporunda, ‘‘Lübnan liderlerinin ekonomik krize ve ülkedeki zorluklara verdiği tepkiler son derece yetersiz’’ ifadesi yer aldı.

Lübnan’da siyasi istikrarsızlıkla birlikte yaşanan mali krizin, 19. yüzyılın ortalarından bu yana gösterilebilecek en şiddetli krizlerden biri olduğu belirtildi. Rapora göre Lübnan’daki ekonomik kriz, küresel anlamda 10. sırada, krizin şiddeti ise dünyada 3. olarak gösteriliyor.

Dünya Bankası Bölge Müdürü Saroj Kumar Jha, "Lübnan, insan sermayesi de dahil olmak üzere kaynakların tehlikeli bir tükenmesiyle karşı karşıya ve yüksek vasıflı iş gücünün yurt dışındaki potansiyel fırsatları ele geçirme olasılığı giderek artıyor, bu da ülke için kalıcı bir sosyal ve ekonomik kayıp oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

LÜBNAN’IN BATMASINI ÖNLEMEK İÇİN REFORM ZİHNİYETİ ŞART

Jha açıklamalarında, Lübnan’da ekonomik krizden kurtulmanın ancak ekonomik ve finansal iyileşmeye doğru güvenilir bir şekilde giden reform zihniyetli bir hükûmetin yönetime gelmesiyle gerçekleşeceğini söyledi.

“BÖYLESİNE VAHŞİ BİR DARALMA GENELLİKLE ÇATIŞMALAR VEYA SAVAŞLARLA İLİŞKİLENDİRİLİR’’

Dünya Bankası Genel Müdürü, Lübnan’da görülen ekonomik krizin olağan dışı olduğunu söyleyerek böyle bir krizin ancak savaş ve çatışma durumlarında olabileceğini söyledi.

LÜBNAN'IN GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILASI (GSYH) 2021’DE YÜZDE 9, 5 DARALACAK

Raporda Lübnan’da GSYH’nin yüzde 20,3 ve bir önceki yıl yüzde 6,7 oranında küçüldüğü belirtildi. 2020 yılında 33 milyar dolara düşmesi beklenen GSYH, dolar bazında yüzde 40 oranında düştü.

LÜBNAN’DA KRİZ

Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamayla ülkenin geçmişten bugüne sahip olduğu siyasi istikrarsızlık daha derinleşti. 212 kişinin öldüğü ve 6 binden fazla kişinin yaralandığı, birçok mahallenin hasar gördüğü patlamadan sonra kriz iyice derinleşti.

Meydana gelen patlamayla birlikte geçici hükûmet ülkeyi yönetmek için başa geçti. Başbakan Hassan Diab'ın hükûmeti 2020’de gerçekleşen patlama sonrasında istifa etmişti.

Yeni bir hükûmetin kurulması için görevlendirilen eski Başbakan Saad Hariri ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn arasındaki anlaşmazlık hükûmetin kurulamamasına neden oldu.

Tüm bunlara Covid-19 krizi de eklenince ülke ekonomik ve mali kriz eşiğine geldi. Ülkenin yerel para birimi dolar karşında %85 değer kaybetti.

Uzmanlar, 1975- 1990 yılları arasındaki Lübnan İç Savaşı'ndan sonra ülkede en büyük ekonomik krizin yaşandığını bildiriyor.

Eski sömürge gücü Fransa önderliğindeki AB ülkeleri ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle Lübnan'a ciddi yaptırım hazırlıklarına başlamış, Karadeniz Holding, ülkeye elektrik tedarikini Lübnan'ın borçları nedeniyle kestiğini açıkladı.

Nisan ayında Suudi Arabistan, Lübnan'a uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle meyve ve sebze ihracatını durdurduğunu bildirmişti.

Ülkede son haftalarda merkez bankasındaki döviz rezervlerinin azalmasıyla birlikte Lübnan’da insanlar arabalarına benzin doldurmak için sıra beklemek zorunda kalıyor. Ülkede ilaç ve yakıtta ciddi kıtlıklar yaşanırken, Lübnan'da elektrik kesintileri 12 saatten fazla sürüyor.

Ülkede onlarca kişi ülkeyi terk ederken 5 milyon insanın yarısı yoksulluk içinde yaşıyor.

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*AP