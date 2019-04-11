Son dönemde yapılan yatırımlarla teknik kapasitesi artırılan Kırşehir Şeker Fabrikası'nın yönetimi, ulusal ve uluslararası denetim kuruluşlarını fabrikaya davet ederek kalite kontrol belgeleri aldı.

Üretimi, uluslararası gıda ve içecek şirketlerinin aradığı standartlara yükseltilen fabrikadan Coca Cola, Pepsi, Godiva ve Haribu gibi dünyanın önemli markalarına şeker satışı yapılıyor.

Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, yaptığı açıklamada, bin 300 dekar alan üzerine kurulu fabrikada 270 kişinin çalıştığını söyledi.

Bu yıl 20-25 milyon lira arası, gelecek sene ise 50 milyon liralık yatırım yapmayı hedeflediklerini anlatan Erence, fabrikayı daha verimli hale getirmeyi istediklerini ifade etti.

Erence, gerek dünyada gerekse Türkiye'de şeker depolanmasında farklı gelişmeler olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Artık 50 kiloluk torbalarda değil birer tonluk hatta 25 tonluk big bag (büyük çanta) şeklinde alıyorlar. Özellikle, Coca Cola, Pepsi, Haribu, Godiva gibi uluslararası kuruluşlar, 'ben 50 kiloluk çuvallarla uğraşmıyorum. En az birer tonluk big bag şeklinde istiyorum' diyor. Biz de onlara ayak uydurmak için fabrikanın tamamını elden geçirdik. Yani pancarın fabrikaya girişinden şekerin çıkışına kadar her bölümü uluslararası kuruluşlara test ettirdik. Her aşamasında kendimizi yeniledik."





YENİ YATIRIMLAR YAPILACAK

Müslüman ve Yahudiler için önemli olan helal gıda belgelerini de aldıklarını anlatan Erence, "Helal belgeler başta olmak üzere bütün uluslararası belgeleri almak suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırşehir Şeker Fabrikası, normal bir fabrika vasfından çıktı, uluslararası şirketlere şeker üretir hale geldi. 70 bin ton kotamız var, yaklaşık 60 bin tonunu uluslararası şirketlere gönderiyoruz. Biz bu seneki yatırımlarımızla ürettiğimiz şekeri daha üst segmente çıkararak, ilaç şekeri niteliğinde şeker üretmiş olacağız." diye konuştu.

Şeker pancarının tüm özelliklerinden faydalanacak yeni yatırımlar yapmayı da hedeflediklerini vurgulayan Erence, pancar kondense suyu ile modern sera alanı ve bir yem fabrikası yapmayı planladıklarını kaydetti.