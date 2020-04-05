Dünyanın dört bir yanından bilim insanları koronavirüs ilacı için çalışıyor! - Haberler

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Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, dünyanın dört bir yanından bilim insanları koronavirüs için ilaç bulmaya çalışıyor.

TÜRKİYE 7 AŞI 7 İLAÇ TOPLAMDA 14 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşı ve ilaç geliştirilmesi kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün oluşturduğu bir platform bulunduğuna işaret ederek, burada, Türkiye'de daha önce aşı ve ilaç konusunda çalışmış bütün paydaşları topladıklarını söyledi.

Bakan Varank, koronavirüse karşı Türkiye'deki araştırmacıların 7 aşı, 7 ilaç toplamda 14 proje üzerinde çalıştığını söyledi.

"ŞU AN ELİMİZDEKİ EN ETKİLİ TEDAVİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışma yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Konvelsan plazma tedavisi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Ovalı, "Bizim 5 ayrı konuda çalışmamız var ama bundan bir tanesi son derece önemli. Biri aşı geliştirmesi, ekibim Türkiye'deki tek canlı virüsü izole edip üretmeye çalışan bir grup. Bildiğim kadarıyla başka virüs üretimine çalışan bir grup yok ki virüsün üretilmesi bu virüse antikor geliştirilmesi. Ve bu virüs üzerinde yapılacak çalışmaların, bilgisayar modellemesinin ötesinde faydası olacağını düşünüyorum. Bir diğer yaptığımız şey, kök hücrelerin bu anlamda kullanılması ve molekülünün klinikteki ekinliğinin test edilmesini içeren çalışmalar ama en çok önem verdiğimiz ve bugün anlatmak istediğim konu ile ilgili yani 'Konvelsan plazma' dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle neden konvelsan plazma? Hayatımız için neden önemli biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bir kere konvelsan plazma dediğimiz bağışık insanların kanının diğer insanların tedavisi için kullanılması 18. yüzyılın sonlarına dayanmakta. EBOLA verisine baktığımız zaman etkili oldu ve emniyetli olduğunu görüyoruz. İnfluenza çalışmalarında aynı sonuçları görüyoruz. H1N1 verileri aynı şekilde emniyetli ve etkili olduğunu gösteriyor. SARS ve MERS verisi özellikle erken kullanımda etkili ve emniyetli olduğunu gösteriyor ve son olarak da kovid-19'da yapılan çalışmalar ileri seviyedeki hastalarda dahi etkin ve emniyetli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bugün baktığımızda, şu anki profil açısından baktığımızda, mevcut tedavilere göre daha az yan etkiye ve muhtemelen test edilmediği için, karşılaştırılan bir çalışma olmadığı için onlardan daha etkili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

48 SAAT İÇİNDE KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Avustralya, dünya genelinde mevcut olan bir anti-parazitik ilacın, laboratuvarda 48 saat içinde kovid-19'u öldürdüğünü bulduklarını açıkladı.

Monash Üniversitesi liderliğindeki bir çalışma, Ivermectin ilacının tek bir dozunun hücre kültüründe koronavirüsün büyümesini durdurabildiğini gösterdi. Monash Biyotıp Keşif Enstitüsü'nden Dr. Kylie Wagstaff, "Tek bir dozun bile tüm viral RNA'yı 48 saatte kaldırabildiğini ve 24 saatte bile gerçekten önemli bir azalma olduğunu bulduk" diye konuştu.

KORONAVİRÜSÜ YENDİKLERİNİ AÇIKLADILAR

Hindistan, koronavirüste anti-viral kokteylin işe yaradığını duyurdu. Domuz gribi, sıtma ve HIV anti-viral ilaçlarıyla tedavide başarıya ulaştıklarını kaydeden Rajistan SMS Devlet Hastanesi Başkanı Dr. Sudhir Bhandari, bir vakanın kritik seviyede kronik akciğer hastası olduğunu, buna rağmen kurtulduğunu söyledi.

KLİNİK DENEMELERİ 17 MART'TA BAŞLADI

İlki merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan Moderna ilaç şirketi, Çin'in kovid-19'un genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra mRNA-1273 adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurdu.

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) desteğiyle geliştiren aşı, yeni tip koronavirüsün insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak, vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyordu. ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onay vermesinin ardından aşının klinik denemeleri, 17 Mart'ta Washington eyaletinde başladı. mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Kovid-19 aşısı oldu.

SONUÇ ALINIRSA 1 MİLYON DOZ AŞI ÜRETİLECEK

Bu arada Amerikan ilaç şirketi Inovio da aynı günlerde yeni tip koronavirüsün gen dizilimini taklit eden potansiyel bir aşı ürettiğini bildirdi. Aşıyı, merkezi Pekin'de bulunan Çinli Advaccine biyoteknoloji şirketiyle kitlesel olarak üretmeyi hedefleyen şirket; ABD'deki Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin İnovasyon Koalisyonundan 9 milyon dolar hibe yardımı aldı.

ABD, Çin ve Güney Kore'de klinik denemelere başlamayı hedefleyen şirket, denemelerden sonuç alınması halinde 2020 sonuna kadar 1 milyon doz aşı üretmeyi planladığını açıkladı.

Aşının, virüsün genetik mühendislikle üretilmiş yapay bir versiyonuyla vücutta bağışıklık tepkisi uyandırmayı amaçladığı belirtildi.

ÇİN KLİNİK DENEMELERE BAŞLIYOR

Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen bir aşıya, klinik denemeler için onay verildiği duyuruldu. Çin Askeri Tıp Akademisinden biyologlar tarafından geliştirilen aşının içeriğinde, yeni tip koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını barındıran bir "alt-birim aşı" olduğu ifade edildi.

İSRAİL KANATLI HAYVANLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN AŞIYI KORONAVİRÜSE UYARLIYOR

İsrail'deki MIGAL Araştırma Enstitüsü, kanatlı hayvanlarda koronavirüse bağlı bulaşıcı bronşit hastalığına karşı geliştirilen "IBV" aşısının uyarlanmış bir versiyonu olan potansiyel bir aşının, insanlarda görülen Kovid-19'a karşı etkili olduğunu ileri sürdü. Enstitü, 4 yıllık araştırmanın sonucunda geliştirilen IBV'nin genetik diziliminin yeni tip koronavirüse uyarlanması halinde, insanlarda bağışıklık uyandırabileceğini savundu.

Aşının ilk dozunun üretilmesinin ardından 8 ila 10 haftada klinik denemelere başlanacağı bildirildi.

Klinik denemelere başlanan veya başlanacağı açıklanan bu 4 potansiyel aşının dışında, çok sayıda aşı geliştirme çalışması halen devam ediyor. Ancak klinik denemelerin başlaması, "aşının kısa sürede geliştirilebileceği" anlamına gelmiyor.

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada 10 ila 20 gönüllü sağlıklı kişi üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada salgının etkili olduğu bölgelerden yaklaşık 100 enfekte kişi üzerinde aşı test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

ABD İLE SİNGAPUR ORTAKLIĞI

ABD'de bir biyoteknoloji firması, Ulusal Singapur Duke Üniversitesi uzmanları ile bir aşı geliştirmek için işbirliği yaptıklarını, sonuçların umut verici olduğunu açıkladı. Virüsün daha az zararlı bir versiyona mutasyon geçirmesini sağlayan bir protein keşfettiklerini duyurarak, virüsün bu şekilde zayıflatılmış hali ile daha hızlı bir aşı geliştirilmesinin söz konusu olduğu belirtildi.

RUSYA'DAN KORONAVİRÜSÜ TEDAVİ EDECEK YENİ İLAÇ GELİŞTİRİLDİĞİ AÇIKLAMASI

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA),koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini açıkladı.

Rusya tarafından Çin’de başlayan koronavirüse karşı uzun süredir üzerinde çalışılan ilaç ve aşı çalışmalarından sonuç alındığı açıklandı. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya, FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında korona virüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi. Yüksek seçicilikteki ilaç koronavirüsün hücrelerdeki enfeksiyonunu takiben hücre kültürlerinde gözlenen mikroskobik değişiklikleri yok eder ve yeni bir bakteriyel viral oluşumunun önüne geçe ve bağışıklığı arttırır. Bu ilaç akciğerlerdeki virüse karşı etkili bir tedavi sağlayacaktır” denildi.

İlacın ne zaman piyasaya sürüleceği ve hastalarda kullanılacağına dair henüz bilgi verilmedi.