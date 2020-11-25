Dünyanın dört bir yanından çarpıcı sınıf manzaraları

Pandeminin etkisiyle, ABD’den Afrika’ya kadar, tüm okullarda sınıflarda maske takılıyor, bazı ülkelerde okullar kapatıldı, bazılarında ise sıraların arasına yerleştirilen plastik camların ardından ders yapılıyor. Kimileri sınıfları açık havaya taşıdı, içeride ders yapmak zorunda olanlar ise sosyal mesafeye uymaya çalışıyorlar.

Bazı ülkelerde çocuklar haftada birkaç saat veya birkaç gün okula giderken, bazıları tamamen online eğitime geçti. Bazıları hiç okula gitmezken bazıları haftada beş gün gidiyor. Artan koronavirüs vakalarına rağmen bazı ülkelerde hala okullarda eğitim yapılmaya çalışılıyor.

Son verilere göre dünya çapında 59 milyon 846 bin vaka var, 1,5 milyona yakın kişi salgında hayatını kaybetti. Tüm ülkeler önlemleri artırırken bir yandan okullarda eğitime devam edebilmenin yollarını arıyor.

Öğretim açısından dünya çapında büyük bir boşluk oluşmasından endişe ediliyor. Dünyanın en fakir ülkelerinde durum daha da sıkıntılı, eğitime yeniden ne zaman başlanacağı henüz bilinmiyor. Her geçen gün daha çok çocuğun öğrenim hayatı etkileniyor.

Dünyanın dört bir yanında okullardan ve sınıflardan çekilen fotoğraflar, durumun ne kadar zorlaştığının kanıtı.

FİLİPİNLER

Koronavirüs salgını nedeniyle sayıların sürekli artış gösterdiği Filipinler’de okullar kapalı. Aşı bulunana kadar da açılmayacağı duyuruldu. Güney Manila’daki Taguig şehrinde öğretmenler, online ders vermeleri için hazırlanan özel bölmelerden ihtiyacı olan öğrencilere uzaktan ders anlatıyorlar. Her masanın çevresinde pleksiden koruma separatörleri mevcut.

HİNDİSTAN

Gurugram Hindistan’da devlet okullarında 9. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin okuldaki derslere gelmesi gönüllülük esasına bağlandı. Öğrenciler sıralarda tek oturuyor ve maske takıyorlar.

ALMANYA

Okullar ve kreşler Almanya'da açık. Virüs salgınından korunmak için sınıflarda maske takmak zorunlu ve pencereler sürekli açık. Okulların açık olmasına karşın Kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek. Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek.

ABD

New York’taki bazı devlet okulları, en son sanat ve bilim derslerini High Line Park’ta yapıyorlardı. Park, bölgedeki 4 farklı okulun sınıfı haline getirilmişti ve anaokulundan liseye yaklaşık 400 öğrenci sınıf yerine parka giderek ders dinliyorlardı. Ancak hızla artan vakalar nedeniyle New York'ta okulların yeniden kapatılması ve ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da salgını yavaşlatabilmek için yaklaşık bir ay boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

RUSYA

Moskova’da 10. sınıf öğretmenleri boş sınıflarda, online olarak internetten bağlanan öğrencilerine ders anlatıyorlar. COVID-19 vakalarının artmasının ardından Rusya, yaşlıların evde karantinada tutulmasına karar verdi. Ayrıca işverenlere personelin yüzde 30'unu uzaktan çalıştırma zorunluluğu getirdi. Rusya’da 4. sınıf öğrencilerine ders anlatırken maske takan öğretmen…

ETİYOPYA

Etiyopya, Addis Ababa’daki Ethio Parents Okulu’nda lise ve ilkokul öğrencileri derslerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak sınıflarda ders dinliyorlar. Etiyopya’da 7 ay sonra okullar tekrar açıldı. Görüntü pandemisiz günlerden...

ARJANTİN

Arjantin’de lise öğrencileri için okul bahçeleri sınıf haline getirildi ve dersler COVID-19 kısıtlamaları çerçevesinde dışarıda yapılıyor. Arjantin hükümeti, sadece lise son sınıf öğrencilerinin dersleri yüz yüze yapabilmeleri için katı kurallar dahilinde açık havada ders yapılmasına karar verdi.

BREZİLYA

Brezilya’da Sao Paulo’daki Santa Maria Okulu’nda sıraların etrafına pleksiglastan üretilmiş virüsten koruma panelleri eklendi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in orta kesimindeki Kacuni Belediyesinde bulunan bir okul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınıflarını bahçeye taşımıştı. Ancak hızla artan vakalar nedeniyle okullarda eğitime 1 hafta ara verildi, uzaktan eğitime geçildi.

TÜRKİYE

En son alınan kararla kreşler hariç tüm eğitim kurumları yıl sonuna kadar eğitime EBA sistemi üzerinden online olarak devam edecek.

İSPANYA

Madrid’deki anaokulunda öğretmen, öğrencilerinin ateşlerini robot ateş ölçerle kontrol ediyor. İspanya, Batı Avrupa’da 1 milyondan fazla vaka açıklayan ilk ülke oldu ve 47 milyon nüfuslu ülke salgınla başa çıkmaya çalışıyor.

BELÇİKA

Belçika’nın Lüksemburg bölgesindeki Izel’de öğretmen, boş sınıftan online bağlanan öğrencilerine ders anlatıyor. Belçika’da ortaokullar, pandemi nedeniyle 15 günlüğüne kapatıldı.

İTALYA

Bir öğretmen Roma'nın eteklerindeki bir okulda COVID-19'un yayılmasını engellemek için öğrencilere el dezenfektanı dağıtıyor. Roma’daki okullarda öğretmenler öğrencilerine sosyal mesafe kuralları altında ve maske ile ders anlatıyorlar. Brescia’daki Abba-Ballini Lisesi’nde öğretmen, boş sınıftan online bağlanan öğrencilerine ders anlatıyor. Okul, pandemi nedeniyle yeniden yürürlüğe giren katı kurallar nedeniyle boş.

MACARİSTAN

Szolnok’taki bir ilkokulu, Macar askerleri, koruyucu kıyafetlerle dezenfekte ediyor.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya’daki Skopje’de birinci sınıf öğrencileri derslerini bahçede yapıyorlar. Kuzey Makedonya hükümeti, koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatılan okulların yeniden açılmasına karar verdi ve ilkokullarda dersler yeniden başladı. Okula sadece 1, 2 ve 3. sınıflar gidebiliyor ve bir sınıfta 20’den fazla öğrenci aynı anda bulunamıyor.