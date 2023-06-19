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Dünyanın dört bir yanından olağan dışı 8 yasak!

Dünyadaki her ülkenin kendine göre yasaları bulunuyor. Bu yasaların bazıları kültürlere ve geleneklere bağlı olarak gelişiyor. İşte, farklı ülkelerin olağan dışı 8 yasağı!

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  • Dünyanın dört bir yanından olağan dışı 8 yasak! Ülkelerin tuhaf yasakları!

    KUZEY KORE'DE KOT PANTALON GİYMEK YASAKTIR

    Kuzey Kore'de kot pantalon giymek yasadışıdır çünkü hükümetin kısıtlamaya çalıştığı Batı etkisiyle ilişkilidir. Ayrıca piercing kullanımı da yasaktır ve belirli saç stilleri kullanılabilir.
  • Dünyanın dört bir yanından olağan dışı 8 yasak! Ülkelerin tuhaf yasakları!

    AVUSTRALYA, VİCTORİA'DA GECELERİ GÜRÜLTÜ YAPMAK YASAK

    "Bir konuttan makul olmayan gürültü" çıkarmak saldırgan olarak kabul edilir. Buna araba yolları, barakalar ve atölyelerde dahildir. Müziğin ne kadar yüksek olduğu, gürültünün neye benzediği, zaman ve yer ile etrafındaki koşullarda dahil.
  • Dünyanın dört bir yanından olağan dışı 8 yasak! Ülkelerin tuhaf yasakları!

    YUNANİSTAN'DA BAZI BÖLGELERDE TOPKULU AYAKKABI GİYMEK YASAK

    Yunanistan'da herhangi bir antik anıtı veya tarihi yeri ziyaret etmeyi planlıyorsanız, izin verilmediği için topuklu ayakkabı ile gezemezsiniz. Bunun nedeni ise topuklu ayakkabıların yüzeylere ve taşlara zarar vermesidir.
  • Dünyanın dört bir yanından olağan dışı 8 yasak! Ülkelerin tuhaf yasakları!

    ELVİS İSMİ İSVEÇ'TE YASAK

    Superman, Veranda, Metallica, IKEA ve Elvis gibi birçok isim İsveç'te yasaklandı. Bunun nedeni ise 1982'de çıkarılan ve bu isimlerin rahatsızlık verebileceğini ya da saldırgan olabileceğini söyleyen "İsim Yasası" adlı yasadan kaynaklıdır. 
  • Dünyanın dört bir yanından olağan dışı 8 yasak! Ülkelerin tuhaf yasakları!

    GÜNEY KORE VE JAPONYA'DA KAMERALARIN SESİ KAPATILAMAZ

    Güney Kore'deki insanlar fotoğraf çekilirken kameralarının sesi açık olmak zorundadır. 1999 yılındaki ilk telefon piyasaya çıktığında kamerası vardı ve ilk kameralı telefona Japonlar sahip oldu. Ancak uygunsuz fotoğraf çekerek kötüye kullanılmaya başlandı ve bu nedenle böyle bir yasa getirildi.
  • Dünyanın dört bir yanından olağan dışı 8 yasak! Ülkelerin tuhaf yasakları!

    SİNGAPUR'DA SAKIZ ÇİĞNEMEK YASAK

    Singapur'da sakız yapmak ve satmak 1992'den beri yasak. Bunun nedeni ise sakız çöplerinin trenler üzerinde zararlı bir etkiye sahip olması ve kapıların düzgün kapanmasını engellemesidir. Ayrıca sinemalar, konutlar ve diğer halka açık yerleri de etkliyordu.
  • Dünyanın dört bir yanından olağan dışı 8 yasak! Ülkelerin tuhaf yasakları!

    İSPANYA, BARCELONA'DA GÖMLEKSİZ GEZMEK YASAK

    İspanya'nın bazı bölgelerinde toplum içinde yarı çıplaklığı yasaklayan yasa vardır. Sokaklarda yarı çıplak dolaşmak yasaktır.
  • Dünyanın dört bir yanından olağan dışı 8 yasak! Ülkelerin tuhaf yasakları!

    İRAN'DA ERKEKLERİN TOPUZ YAPMASI YASAK

    İran kültüründe erkeklerin atkuyruğu, sivri uçlu saç stili veya topuz yapması yasak. Bunun yerine, erkekler saçlarını İranlıların ten renginden ve kültürlerinden ilham alarak şekillendiriyor.

    Kaynak: Brightside

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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