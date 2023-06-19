SİNGAPUR'DA SAKIZ ÇİĞNEMEK YASAK

Singapur'da sakız yapmak ve satmak 1992'den beri yasak. Bunun nedeni ise sakız çöplerinin trenler üzerinde zararlı bir etkiye sahip olması ve kapıların düzgün kapanmasını engellemesidir. Ayrıca sinemalar, konutlar ve diğer halka açık yerleri de etkliyordu.