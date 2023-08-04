Haberler Dünya Dünyanın en ağır hayvanı keşfedildi: 200 tondan fazla!

Dünyanın en ağır hayvanı keşfedildi: 200 tondan fazla! Bilim insanları dünyada yaşamış gelmiş geçmiş en ağır hayvanı keşfetmiş olabilir. Peru'nun güneyinde soyu tükenmiş bir balinanın fosilleşmiş kemikleri bulundu. Perucetus Colussus adı verilen devasa canlının yaklaşık 200 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Habertürk Giriş: 04.08.2023 - 11:38 Güncelleme: 04.08.2023 - 11:38 facebook

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MAVİ BALİNADAN BİLE DAHA AĞIR Mavi balinadan bile daha ağır olduğu tahmin edilen Perucetus colossus adı verilen devasa canlının kalıntıları üzerinde yapılan incelemer balinanın 39 milyon yıl önce yaşadığını gösteriyor. Bilim insanları balinanın şeklini ve kütlesini yeniden oluşturmak için modellemeden faydalanıyor. Elde edilen güncel veriler benzer canlıların biyolojisinden yola çıkılarak tahmin ediliyor. Araştırmacılar Perucetus colossus'un mavi balina türlerine rakip olabileeğini söyledi.

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KIYI KESİMLERDE YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR Mavi balinalar normalde hızlı yüzen gösterişli canlılar. Ancak yeni keşfedilen balina türü Perucetus bilim insanlarına göre çok farklı. Sosise benzeyen vücudunu kürek şeklindeki kuyruğuyla iterek sığ kıyı sularında tembelce sürüklendiği düşünülüyor. Bazı uzmanlar Percetus'un tam ağırlığına dair kesin bir tahminde bulunulması için daha fazla kemik bulunması gerektiğini söylüyor. Ancak tümn araştırmacılar bu devasa fosilin balinaların evriminde devrim yaratacağı düşünülüyor.