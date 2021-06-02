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Küresel gıda güvenliği krizi: Siber saldırı Rusya ve ABD’yi karşı karşıya getirdi!

Beyaz Saray, dünyanın en büyük et üreticisi ve tedarikçisi Brezilya merkezli JBS SA şirketine düzenlenen siber saldırının Rusya merkezli olduğunu söylemişti. Rusya ise bu iddialara karşılık ABD ile doğrudan iletişimde olduklarını Rusya merkezli Interfax haber ajansına aktardı.

Küresel gıda güvenliği krizi: Siber saldırı Rusya ve ABD’yi karşı karşıya getirdi!
Reuters / HABERTURK.COM

Interfax'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Sergey Ryabkov, Brezilya’nın JBS SA şirketine yönelik siber saldırıda Rusya’nın parmağının olduğunu ilişkin iddialara yönelik, ABD ile doğrudan iletişimde olduklarını söyledi.

ABD’deki taze et ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Brezilyalı şirket, siber saldırı nedeniyle Brezilya, ABD ile temas haline geçmişti.

Brezilyalı şirket JBS SA, internet korsanlarının hedefi olduğunu açıklamış Kuzey Amerika ve Avustralya’daki ağlarını kapatmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle et tedarikinde gecikmelerin yaşanacağını bildirmişti.

Küresel gıda güvenliği için büyük risk oluşturan siber saldırı bir kez daha Rusya ve ABD'yi karşı karşıya getirdi.

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