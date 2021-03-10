AA

Katar'ın ve Ortadoğu'nun önde gelen, en zengin iş insanlarından Şeyh Faysal bin Kasım Al Sani, yaptığı seyahatlerde ülkesinin kültürüne ait ve İslam tarihiyle ilgili antika eşya ve çeşitli sanat eserlerini toplayarak 1998 yılında bir müze oluşturdu.

El-Şahaniye bölgesinde 50 bin metrekare alan üzerine kurulan Şeyh Faysal Müzesi, Jurassic dönemden erken İslam dönemine kadar birçok zaman diliminden ve kıtadan tarihi eser niteliğinde parçaya ev sahipliği yapıyor.

"Kültürel miras, otomobil, İslami miras, fosiller, halı ve kilim, Şam evi ve Mısır evi" gibi bir çok bölümden oluşan yapı, kişisel bir müze iken şimdi yabancı turistlerin ve devlet erkanının uğradığı bir simge haline geldi.

Çocukluğundan bu yana nadir eserlere ilgi duyan Şeyh Faysal'ın kişisel müzesinde ülkesi başta olmak üzere İslam medeniyetini yansıtan edebi, sanatsal ve tarihi öneme sahip eserler sergileniyor. Bu değerli parçalar, Şeyh Faysal'ın son 50 yıldır dünya genelinde yaptığı seyahatlerin de bir özeti niteliğinde.

Müzede şu anda birçok kıtadan 50 binden fazla tarihi eser niteliğinde parça bulunuyor. Katar'ın kültürel kimliğinin yanı sıra antik ve çağdaş mirasın korunmasına katkı sağlayan müze, dünyanın en büyük kişisel müzesi olma özelliği taşıyor.

- Osmanlı dönemine ait el yazmaları da müzede yerini alıyor

Katarlı İşadamları Birliği'nin başkanlığını da yapan Şeyh Faysal bin Kasım Al Sani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin, milat öncesinden günümüze kadar uzanan bir serüveninin olduğunu söyledi.

Müzelerin ülkeler için büyük bir önem arz ettiğine dikkati çeken Şeyh Faysal, tarihin birçok dönemine ışık tutan müzede, el yazmaları, dokuma halı ve kilim, değerli taşlar, mücevher, otomobil, madeni para, antika, bedevi kültürüne ait minyatür evler, el sanatları, yelkenli tekne, sanatsal tablolar ve fosil gibi 50 binden fazla nadir parçanın olduğuna işaret etti.

Şeyh Faysal, "Biz ülkenin kültürel mirasını önemsiyoruz. Halklar, inşa edilen binalarla değil, topluma ve ülkesine katma değer katan sanata ve müzelere verdiği ehemmiyetle öne çıkar. Müzemiz turistler ve ülkede resmi temaslarda bulunan yetkililer için uğrak yer oldu. Onlarca bakan müzeyi ziyaret etti. Son olarak Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve beraberindeki heyeti de ağırladık." ifadesini kullandı.

Osmanlı döneminde ve İslam tarihinin çeşitli dönemlerinde yaşayan büyük hattatlara ait el yazmalarının da müzede yerini aldığına dikkati çeken Şeyh Faysal, İslam öncesi ve sonrası dönemler ile modern zamana ait çeşitli altın, gümüş ve madeni paraların sergilendiği kısmın da ziyaretçilerin ilgisini çektiğini kaydetti.

Müzede en öne çıkan ve ilgi çeken kısımlardan birinin otomobil bölümü olduğunu, 1880'ler öncesine ait yaklaşık 700 adet antika otomobil, motosiklet, fayton ve bisikletin sergilendiğini Şeyh Faysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukluğumdan beri nadir eserlere ilgi duyardım. Hatta bazı oyuncaklarımı ve kişisel eşyalarımı saklamıştım ama dünya çapında ender parçaları bir araya getireceğim ve kapsamlı bir müze oluşturacağım hiç aklıma gelmezdi."