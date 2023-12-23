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        Haberler Dünya Dünyanın en büyük seyahat rehberi 'Lonely Planet' 2024 yılında görülmesi gereken yerleri listeledi: 2024'ün en iyi gezi rotaları

        Dünyanın en büyük seyahat rehberi 'Lonely Planet' 2024 yılında görülmesi gereken yerleri açıkladı

        Dünyanın önde gelen seyahat rehberi olan 'Lonely Planet' 2024'ün en iyi gezi rotalarını açıkladı. Bu yıl listesinde yeni kategorilere yer veren 'Lonely Planet' görülmesi gereken 'Ülkeler, Şehirler ve Bölgeler' gibi çeşitli listeler oluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:44
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        2024'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN ÜLKELER

        1. Moğolistan

        2. Hindistan

        3. Fas

        4. Şili

        5. Benin

        6. Meksika

        7. Özbekistan

        8. Pakistan

        9. Hırvatistan

        10. Saint Lucia

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        2024'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN ŞEHİRLER

        1. Nairobi, Kenya

        2. Paris, Fransa

        3. Montreal, Kanada

        4. Mostar, Bosna-Hersek

        5. Philadelphia, Pensilvanya

        6. Manaus, Brezilya

        7. Cakarta, Endonezya

        8. Prag, Çek Cumhuriyeti

        9. İzmir, Türkiye

        10. Kansas City, Missouri

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        BÖLGELER

        1. Trans Dinarica Bisiklet Yolu

        2. Kanguru Adası, Güney Avustralya

        3. Donegal, İrlanda

        4. País Vasco, İspanya

        5. Güney Tayland

        6. Swahili Sahili, Tanzanya

        7. Montana, ABD

        8.Saalfelden Leogang, Avusturya

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        DEĞERLER

        Bu bölgeler özellikle bütçe dostu olmasıyla dikkat çekiyor.

        1. Ortabatı, ABD

        2. Polonya

        3. Nikaragua

        4. Tuna Limes, Bulgaristan

        5. Normandiya, Fransa

        6. Mısır

        7. İkarya, Yunanistan

        8. Cezayir

        9. Güney Gölleri ve Orta Otago, Yeni Zelanda

        10. Gece trenleri, Avrupa

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        SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN EN İYİ YERLER

        Yenilebilir enerji kullanımı ve turizmi canlandırma adımlarıyla İspanya, sürdürülebilirlik açısından en iyi şehir seçildi.

        1. Patagonya, Arjantin ve Şili

        2. Grönland

        3. Galler rotaları

        4. Portekiz Yolu / Caminho Português de Santiago

        5. Palau

        6. Hokkaido, Japonya

        7. Ekvador

        8. Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Baltık Yolları

        9. Güney Afrika'nın eco-lodge işletmeleri

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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