Medeniyetler şehri Antakya’da, 2009 yılında Asfuroğlu ailesi tarafından temelleri atılan otelin inşaat çalışmaları sırasında dünyanın en büyük tek parça mozaiği ortaya çıktı.

Düzeltilmeyi bekleyen el dokuması bir halı gibi görünen, mozaik, otelin inşaat çalışmaları sırasında tamamen şans eseri keşfedildi.

Yerinde koruma altına alınan dünyanın en büyük tek parça mozaiği yaklaşık 1050 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

17 bin metrekarelik alana sahip olan otelin inşaat çalışmaları sırasında bulunan eserler mozaik ile sınırlı değil. Tamamı Türk arkeolog, restoratör mimarlardan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik dönemden başlayarak İslami döneme kadar birbirini izleyen 5 kültür katmanı ve günümüze kadar gelen 13 farklı medeniyete ait esere ulaşıldı.

Bulunan eserler arasında, 1050 metrekareden oluşan dünyanın en büyük tek parça mozaiğinin bulunduğu arkeolojik parkur ile birlikte aralarında Eros heykelciği ile sikkeler, metal objeler, mimari parçalar ve pişmiş toprak eserlerinde olduğu 30 bine yakın arkeolojik eser ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli üniversitelerden alanlarında uzman akademisyenlerden oluşturulan bir bilim heyeti de görev aldı.

İnşaat sırasında gün yüzüne çıkarılan mozaikler, MÖ 2. yüzyıla, Antiochia'nın ilk kurulduğu döneme uzanıyor.

Gerçekleşen kazılarla birlikte bir 'zaman tüneli'ne dönüşen inşaat alanında bulunan eserler, müze haline getirildi. Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi adını alan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilecek.