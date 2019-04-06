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Oral, eğik mezar taşlarını teraziye aldıklarını, yıkık ve kırık mezar taşlarını da onardıklarını dile getirerek, "800 mezar taşının üzerindeki kitabeleri çözümledik. Bunların yüzde 80'inde Arapça yazılar var. Yine mezarlığın doğu kısmında mezarda yatan kişiye ait bilgiler yer alıyor. Kimlik bilgileri, doğum ve ölüm tarihi, mesleği ve önemli bir şahsiyete ait diğer bilgiler de yer alıyor. Batı kısmında ise mezarı yapan sanatkarın imzası bulunuyor" dedi.