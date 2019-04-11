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Dünyanın en çekici pilotu Malin Rydqvist

Giriş: 11.04.2019 - 12:14 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İsveçli pilot Malin Rydqvist paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor. Dünya etrafında mekik dokuyan Malin Rydqvist'in ayakları nadiren yere dokunuyor

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    Bir Boeing 737 içinde dünya etrafında mekik dokuyan Malin Rydqvist, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

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    Yoga yapmayı seven güzel pilot kokpitte olmadığı zamanlarda gittiği egzotik yerlerden çarpıcı pozlar paylaşıyor.

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    Birçok yeteneği bulunan 31 yaşındaki Malin'in Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflar sayesinde şu an 221 binin üzerinde hayranı var.

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    Aslen İsveçli olan fakat Hırvatistan'da yaşayan güzel pilotun Instagram hesabından kareler...

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