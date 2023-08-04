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        Haberler Dünya Dünyanın en fazla yemek yiyen ülkeleri arasında Türkiye'nin yeri şaşırtıyor!

        Dünyanın en fazla yemek yiyen ülkeleri arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada!

        OurWordInData, günlük kalori alımına göre 184 ülke arasında en çok yemek yiyen bölgeleri listeledi. Listeye göre en çok besin tüketen ve obeziteye yatkın olan ülkeler sıralandı. Türkiye'nin listede ilk sıralarda yer alması dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:39
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        İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK YEMEK YİYEN ÜLKELERİ

        7 milyardan fazla nüfuslu gezegenizmizde bazı ülkeler obezite ile mücadele ederken bazı bölgeler de hala açlık ve yetersiz beslenme problemleri ile karşılaşılıyor.

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        Dengesiz beslenme nedeniyle dünya genelinde obezite oranında her yıl artış sürüyor. İnsanların daha fazla yararlı besin almak için daha çok yemek yemeye başladığı da araştırmalarda görülüyor.

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        GÜNDE 2 BİN KALORİ TÜKETİLMELİ

        Gıda ve İlaç İdaresi, insanların günde ortalama 2 bin kaloriden fazla tüketmemesi gerektiğini söylüyor. OurWorldInData ve Oxford Üniversitesi ile yapılan çalışma sonucunda dünyanın en çok besin tüketen ülkeleri belli oldu.

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        EN ÇOK ABD'DE OBEZİTE GÖRÜLÜYOR

        184 ülke arasından Türkiye 5. sırada yer alarak dikkat çekti. Ancak araştırmaya göre obezite vakalarının en çok görüldüğü ülke ABD.

        ABD'nin ardından İrlanda, Belçika ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de listenin üst sıralamasında yer alıyor.

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        BAHREYN'DE BİR KİŞİ GÜNDE 4 BİNDEN FAZLA KALORİ ALIYOR

        Günlük kalori tüketimine bakıldığında ise tablo oldukça şaşırtıyor. Listenin birinci sırasında yer alan Bahreyn'de bir kişi günde ortalama 4 binden fazla kalori alıyor. ABD'de ise bu oran günde 3 bin 800 kalori.

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        TÜRKİYE'DE ORTALAMA 3 BİN 762 KALORİ TÜKETİLİYOR

        Listenin 5. sırasında yer alan Türkiye'de bir kişi günde ortalama 3 bin 762 kalori tüketiyor.

        1. Bahreyn - 4,012.45 kcal

        2. ABD - 3,868.28 kcal

        3. İrlanda - 3,850.50 kcal

        4. Belçika - 3,824.21 kcal

        5. Türkiye - 3,762.08 kcal

        6. Avusturya - 3,738.94 kcal

        7. Almanya - 3,647.81 kcal

        8. İtalya - 3,620.56 kcal7

        9. Katar - 3,609.15 kcal

        10. Romanya - 3,599.76 kcal

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        11. Fransa - 3,581.54 kcal

        12. İsrail - 3,570.94 kcal

        13. Kanada - 3,569.14 kcal

        14. Polonya - 3,538.61 kcal

        15. Cezayir - 3,519.05 kcal

        16. Lüksemburg - 3,497.30 kcal

        17. Portekiz - 3,489.28 kcal

        18. Norveç - 3,472.52 kcal

        19. Montenegro - 3,468.54 kcal

        20. Hollanda - 3,460.48 kcal

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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