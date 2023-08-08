Haberler Dünya Dünyanın en fazla yemek yiyen ülkeleri listesinde Türkiye'nin sırası şaşırttı!

Dünyanın en fazla yemek yiyen ülkeleri arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada! OurWordInData, günlük kalori alımına göre 184 ülke arasında en çok yemek yiyen bölgeleri listeledi. Listeye göre en çok besin tüketen ve obeziteye yatkın olan ülkeler sıralandı. Türkiye'nin listede ilk sıralarda yer alması dikkat çekti. Habertürk Giriş: 08.08.2023 - 09:36 Güncelleme: 08.08.2023 - 09:36 facebook

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İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK YEMEK YİYEN ÜLKELERİ 7 milyardan fazla nüfuslu gezegenizmizde bazı ülkeler obezite ile mücadele ederken bazı bölgeler de hala açlık ve yetersiz beslenme problemleri ile karşılaşılıyor.

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Dengesiz beslenme nedeniyle dünya genelinde obezite oranında her yıl artış sürüyor. İnsanların daha fazla yararlı besin almak için daha çok yemek yemeye başladığı da araştırmalarda görülüyor.