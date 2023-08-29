Haberler Dünya Dünyanın en garip ülke sınırlarından biri: Hollanda ile Belçika sınırı

Dünyanın en garip ülke sınırlarından birine sahip olan Hollanda ile Belçika sınırı Belçika ve Hollanda'yı ayıran 10 bin nüfuslu sınır kasabası Baarle'de kafa karıştıran bir sınır yapısı bulunuyor. Belçika ve Hollanda sınırıyla iç içe geçmiş olan kasaba dünyanın en garip ve karmaşık bölgelerinden birini oluşturuyor. Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 09:32 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:32 facebook

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Belçika ve Hollanda ülkelerinin sınırlarını belirleyen iç içe geçmiş iki kasaba Baarle-Nassau ve Baarle-Hertog, oldukça karmaşık sınır bölgelerinden birisi. Bu kasabada yaşayan kişilerden bazıları evlerinden iş yerlerine giderken ülke değiştirebiliyor.

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BELÇİKA VE HOLLANDA SINIRI KASABA İÇİNDE İÇ İÇE GEÇMİŞ DURUMDA Baarle-Nassau, Hollanda sınırları içinde yer alırken, Baarle-Hertog adlı diğer kasaba ise Belçika sınırları içinde yer alıyor. İç içe geçen kasabanın toplam nüfusu 10 bin civarında. Bunların 7 bin 500'ü Hollanda, 2 binden fazlası ise Belçika vatandaşı.