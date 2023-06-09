EN GİZEMLİ FİGÜR DECURE HALA BULUNAMIYOR

Verilen emir üzerine Hericart de Thury kazılıp tekrardan gömülmüş olan kemikleri, kemik süsleri olarak düzenlediler. Tünellerin duvarları bugün görüldüğü gibi cesetlerin kafatasları ve kemikleri ile döşendi. Ziyaretçileri etkilemek için semboler ve tabelalar kondu. Mezarlığın ürkütücülüğünü artırmak için yer altı mezarlığına gizli odalar açıldı ve labirentler ile dolduruldu.

Sergi odaları birçok oda kuruldu, mezarlığın en akılda kalıcı ve gizemli figürü ise Decure adlı bir figür tarafından şekillendirilen bir dizi taş oyması. Bu taş oymaya gizemi veren özellik, yer altı mezarlığına açılan gizli odalardan birinde saklı olması ve hala bulunamaması.