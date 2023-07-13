Dünyanın en güçlü 20 pasaportu
Vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıralayan Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri yayınladı. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliğiyle listede 53. sırada yer alıyor.
1. SİNGAPUR
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194
2. JAPONYA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192
3. ALMANYA, İTALYA, GÜNEY KORE, İSPANYA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191
4. AVUSTURYA, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSVEÇ
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190
5. DANİMARKA, FRANSA, İRLANDA, HOLLANDA, BİRLEŞİK KRALLIK
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189
6. BELÇİKA, YENİ ZELANDA, NORVEÇ, PORTEKİZ, ÇEK CUMHURİYETİ, İSVİÇRE
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188
7. AVUSTRALYA, MALTA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187
8. KANADA, YUNANİSTAN, POLANYA, MACARİSTAN
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186
9. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185
10. LİTVANYA VE SLOVAKYA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184
11. SLOVENYA VE LETONYA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 183
12. ESTONYA VE İZLANDA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 182
13. LİHTENŞTAYN VE MALEZYA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 180
14. KIBRIS
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 179
15. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 178
16. BULGARİSTAN, MONAKO, ROMANYA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 176
17. ŞİLE VE HIRVATİSTAN
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 175
18. HONG KONG
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171