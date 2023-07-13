Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Dünyanın en güçlü 20 pasaportu

        Vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıralayan Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri yayınladı. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliğiyle listede 53. sırada yer alıyor.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 10:57
        1

        1. SİNGAPUR

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194

        2

        2. JAPONYA

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192

        3

        3. ALMANYA, İTALYA, GÜNEY KORE, İSPANYA

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191

        4

        4. AVUSTURYA, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSVEÇ

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190

        5

        5. DANİMARKA, FRANSA, İRLANDA, HOLLANDA, BİRLEŞİK KRALLIK

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189

        6

        6. BELÇİKA, YENİ ZELANDA, NORVEÇ, PORTEKİZ, ÇEK CUMHURİYETİ, İSVİÇRE

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188

        7

        7. AVUSTRALYA, MALTA

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187

        8

        8. KANADA, YUNANİSTAN, POLANYA, MACARİSTAN

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186

        9

        9. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185

        10

        10. LİTVANYA VE SLOVAKYA

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184

        11

        11. SLOVENYA VE LETONYA

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 183

        12

        12. ESTONYA VE İZLANDA

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 182

        13

        13. LİHTENŞTAYN VE MALEZYA

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 180

        14

        14. KIBRIS

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 179

        15

        15. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 178

        16

        16. BULGARİSTAN, MONAKO, ROMANYA

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 176

        17

        17. ŞİLE VE HIRVATİSTAN

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 175

        18

        18. HONG KONG

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171

        19

        19. ARJANTİN VE SAN MARINO

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 170

        20

        20. BREZİLYA VE ANDORA

        Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 169

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI