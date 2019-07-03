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Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında birinci Japonya, Türkiye 53'üncü

189 ülkeye vizesiz girilebilen Japonya ve Singapur pasaportları, 2019'da da dünyanın en güçlü pasaportları oldu. Türk pasaportu, sıralamada geçen yıla göre iki sıra geriledi.

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında birinci Japonya, Türkiye 53'üncü
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Japonya ve Singapur pasaportları, 2019'da da dünyanın en güçlü pasaportları oldu. Bu pasaportlarla 189 ülkeye vizesiz girilebiliyor.

Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini verilendiren 2019 Henley Pasaport Endeksi'ne göre Türkiye pasaportu geçen yıla göre iki sıra gerileyerek 53'üncü oldu. Türkiye pasaportuyla 110 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

Japonya ve Singapur, geçen yıl birinciliği Almanya'dan almıştı. Almanya, Finlandiya ve Güney Kore'yle birlikte listede ikinci sırada yer alıyor. Listede son sırada, 25 ülkeye vizesiz girilebilen Afganistan var.

199 pasaportu kapsayan listede ilk 10

1. Japonya, Singapur (189)

2. Finlandiya, Almanya, Güney Kore (187)

3. Danimarka, İtalya, Lüksemburg (186)

4. Fransa, İspanya, İsveç (185)

5. Avusturya, Hollanda, Portekiz, İsviçre (184)

6. Belçika, Kanada, Yunanistan, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD (183)

7. Malta (182)

8. Çek Cumhuriyeti (181)

9. Avustralya, İzlanda, Litvanya, Yeni Zelanda (180)

10. Letonya, Slovakya, Slovenya (179)

- Getty Images

Listede son 10'da yer alan ülkeler

101. Bangladeş, Eritrea, İran, Lübnan, Kuzey Kore (39 destinations)

102. Nepal (38)

103. Libya, Filistin Yönetimi, Sudan (37)

104. Yemen (33)

105. Somali (31)

106. Pakistan (30)

107. Suriye (29)

108. Irak (27)

109. Afganistan (25)

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