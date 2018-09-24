Dünyanın en havalı semtleri arasına Türkiye'den sadece orası girdi!

24.09.2018 - 10:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İngiliz dergisi Time Out, 15 bin kişinin katıldığı bir anketle dünyanın en havalı semtlerini belirledi. Time Out'un belirlediği 'En havalı 50 semt' arasına Türkiye'den de Kadıköy girdi. İşte dünyanın en havalı 50 semti...

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İngiliz gezi dergisi Time Out, dünyada ziyaret edilmesi gereken 'en havalı 50 semt'i sıraladı. Listenin 43'üncü sırasında Kadıköy yer aldı. Time Out'un son sayısındaki habere göre belirlenen liste, ziyaretçilerin 'turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler'den oluşuyor.

Listede 43’üncü sırada yer alan Kadıköy için "İstanbul’un Asya tarafında, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor" ifadesi kullanıldı.

Dergi Kadıköy'de Haydarpaşa'da meyhaneye gitmeyi, Kadife Sokak'ta DJ eşliğinde bir barda takılmayı ve Moda'daki sahil parkında açık havada piknik yapmayı tavsiye etti.

Dünyanın en havalı semtleri listesinin ilk 20'si şöyle:

1. Embajadores, Madrid-İspanya
2. Euljiro, Seul-Güney Kore
3. Nueva Villa de Aburrá, Medellin-Kolombiya
4. Metaxourgeio, Atina-Yunanistan
5. Princípe Real, Lizbon-Portekiz
6. Strasbourg-Saint-Denis, Paris-Fransa
7. Neukölln, Berlin-Almanya
8. Yanaka, Tokyo-Japonya
9. Highland Park, Los Angeles-ABD
10. Fitzroy, Melbourne-Avustralya
11. Peckham, Londra-İngiltere
12. Noord, Amsterdam-Hollanda
13. Ancoats, Manchester-İngiltere
14. Enmore, Sidney-Avustralya
15. Bandra West, Mumbai-Hindistan
16. Shuk HaPishpeshim, Tel Aviv-Yafa-İsrail
17. West Village, New York-ABD
18. West Loop, Chicago-ABD
19. Tangba Jie, Çengdu-Çin
20. Osu, Akra

TIME DERGİSİ SEÇTİ! İŞTE DÜNYADA GÖRÜLMESİ GEREKEN 12 YER

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