İngiliz gezi dergisi Time Out, dünyada ziyaret edilmesi gereken 'en havalı 50 semt'i sıraladı. Listenin 43'üncü sırasında Kadıköy yer aldı. Time Out'un son sayısındaki habere göre belirlenen liste, ziyaretçilerin 'turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler'den oluşuyor.

Listede 43’üncü sırada yer alan Kadıköy için "İstanbul’un Asya tarafında, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor" ifadesi kullanıldı.

Dergi Kadıköy'de Haydarpaşa'da meyhaneye gitmeyi, Kadife Sokak'ta DJ eşliğinde bir barda takılmayı ve Moda'daki sahil parkında açık havada piknik yapmayı tavsiye etti.

Dünyanın en havalı semtleri listesinin ilk 20'si şöyle:

1. Embajadores, Madrid-İspanya

2. Euljiro, Seul-Güney Kore

3. Nueva Villa de Aburrá, Medellin-Kolombiya

4. Metaxourgeio, Atina-Yunanistan

5. Princípe Real, Lizbon-Portekiz

6. Strasbourg-Saint-Denis, Paris-Fransa

7. Neukölln, Berlin-Almanya

8. Yanaka, Tokyo-Japonya

9. Highland Park, Los Angeles-ABD

10. Fitzroy, Melbourne-Avustralya

11. Peckham, Londra-İngiltere

12. Noord, Amsterdam-Hollanda

13. Ancoats, Manchester-İngiltere

14. Enmore, Sidney-Avustralya

15. Bandra West, Mumbai-Hindistan

16. Shuk HaPishpeshim, Tel Aviv-Yafa-İsrail

17. West Village, New York-ABD

18. West Loop, Chicago-ABD

19. Tangba Jie, Çengdu-Çin

20. Osu, Akra

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