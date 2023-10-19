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        Haberler Dünya Dünyanın en havalı semtleri seçildi: Türkiye'den bir semt listede yer aldı

        Dünyanın en havalı semtleri seçildi: Türkiye'den bir semt listede yer aldı

        Dünyaca ünlü yaşam dergisi TimeOut dünyanın en havalı semtlerini paylaştı. Semtler arasında Türkiye'den bir şehrin de semti yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:03
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        1

        10. TOMİGAYA - TOKYO (JAPONYA)

        Listede 40 şehrin mahallesi yer aldı. 10. sırada Tokyo'nun Tomigaya mahallesi bulunuyor.

        2

        9. WEST - AMSTERDAM (HOLLANDA)

        West Amsterdam'da aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Turistik cennetin yanı sıra estetik ve mimari niteliklerle dolu mahalle kültürlü restoranlara da ev sahipliği yapıyor.

        3

        8. ISOLA - MILANO (İTALYA)

        İsola, Milano'nun en havalı bölgelerinden birisidir. Renkli sokakları, sanata doyuran mimarisi, mükemmel bar ve restoranlarının yanı sıra nadir görülen bir manzaraya sahiptir.

        4

        7. MID-CITY - NEW ORLEANS (ABD)

        Tramvay ve bisikletle dolaşılan Mid-City New Orleans, Mississipipi Nehri ile Pontchartrain Gölü'nün ortasında yer alıyor. Her yıl Caz ve Kültürel Miras Festivali gibi popüler etkinlikler düzenleniyor.

        5

        6. BRUNSWICK EAST - MELBOURNE (AVUSTRALYA)

        Brunswick East çok kültürlü yemek mekanları, canlı müzik mekanları ve barları ile meşhur bir mahalle.

        6

        5. SHEUNG WAN - HONG KONG

        Sheung Wan, tabut dükkanları ve cenaze hizmetleri ile bilinen bir mahalle. Tarihi tapınaklar, antika mağazalar ve kurutulmuş deniz ürünlerinin yer aldığı mahallede sır dışı çağdaş sanat galerileri, şık restoran ve butikler de yer alıyor.

        7

        4. HAVNEN - KOPENHANG (DANİMARKA)

        Kopenhang'da yer alan Havnen limanı ve mimarisi ile oldukça meşhurdur.

        8

        3. CARABANCHEL - MADRİD (İSPANYA)

        Madrid'in Carabanchel semti, sanat galerinin yer aldığı son teknoloji yaratıcı alanlarla dolup taşıyor.

        9

        2. SMITHFIELD - DUBLIN (İRLANDA)

        İrlanda'nın Dublin şehrinde yer alan Smithfield semti yok olmayı reddeden Dublin'i temsil eder. Geleneğin ve aktivizm yer aldığı mahallede İrlanda'nın meşhur müziklerinin yer aldığı barlar bulunuyor.

        10

        1. LAURELES - MEDELLIN (KOLOMBİYA)

        Kolombiya'nın Medellın şehrinde yer alan Laureles semti, listenin birinci sırasında yer alıyor. Laureles, bar, restoran ve ünlü gece hayatıyla bilinen ünlü bir semt.

        11

        32. İSTANBUL - BEBEK (TÜRKİYE)

        Dünyanın en havalı semtleri (sokakları) listesinde Türkiye'nin İstanbul ilçesinin Bebek semti, 32. sırada yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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