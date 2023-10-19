Dünyanın en havalı semtleri seçildi: Türkiye'den bir semt listede yer aldı

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7. MID-CITY - NEW ORLEANS (ABD) Tramvay ve bisikletle dolaşılan Mid-City New Orleans, Mississipipi Nehri ile Pontchartrain Gölü'nün ortasında yer alıyor. Her yıl Caz ve Kültürel Miras Festivali gibi popüler etkinlikler düzenleniyor.

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6. BRUNSWICK EAST - MELBOURNE (AVUSTRALYA) Brunswick East çok kültürlü yemek mekanları, canlı müzik mekanları ve barları ile meşhur bir mahalle.