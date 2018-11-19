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Dünyanın en hızlı piyanisti İzmir'de sahne alacak

Dakikada 765 nota vuruşuyla 'Dünyanın en hızlı piyanisti' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Peter Bence, 22 Kasım'da İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak

19.11.2018 - 12:13 | Güncelleme: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'En Hızlı Piyanist' olarak Guinness Rekoru'nu elinde bulunduran dünyaca ünlü virtüöz piyanist, kayıt sanatçısı, besteci Peter Bence'i ağırlayacak.

DHA'nın haberine göre tuşlardaki sürati nedeniyle, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kısa mesafe koşucusu Jamaikalı atlet Usain Bolt'a benzetilen Bence, Türkiye'de ilk defa 22 Kasım Perşembe saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (ASSM) Büyük Salon'da sahne alacak.

7 YAŞINDA BESTE, 11 YAŞINDA ALBÜM YAPTI

Michael Jackson, Queen ve Sia'nın piyano düzenlemeleri ile 300 milyondan fazla Youtube görüntülenmesi yakalayan Peter Bence, klasik ve popüler müzik arasındaki sınırları kıran, vurucu ve etkileyici piyano stili ile tüm dünyanın dikkatini çekti. Müzikle çok genç yaşta tanışan Bence, henüz 2 yaşındayken, en sevdiği çizgi filmlerden kulağında yakaladığı ezgileri büyükbabasının duvar tipi piyanosunda çaldı. Ciddi ilgi ve yetenek göstererek kısa bir süre sonra müzik eğitimine Macaristan'da bulunan memleketi Hajduboszormeny'nin yerel müzik okulunda başladı. 7 yaşındayken, Mozart ve Chopin'in müziğinden büyük ölçüde etkilenen ilk kompozisyonunu yazdı ve 11 yaşında bestelerinin bulunduğu ilk solo piyano albümünü yayınladı.

ONDAN HIZLISI YOK

Peter Bence, gençliğinde film müziği, özellikle de kendisi için yeni bir dünya açan ve kendisini müzikal olarak daha da keşfettiren John Williams'ın müziğine büyük ilgi göstermeye başladı. Macaristan'da klasik piyano ve kompozisyon eğitimi aldıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Berklee Müzik Akademisi'nde kompozisyon ve piyano tekniği üzerine çalışmalarını sürdürdü. Her müzik türü ile ilgilenmesine rağmen, Michael Jackson en büyük ilham kaynağı oldu. Ocak 2012'de, dakikada 765 nota vuruşuyla 'Dünyanın en hızlı piyanisti' olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı ve o zamandan beri bu rekor kırılamadı. Michael Jackson'ın "Bad" adlı parçasına yaptığı düzenlemesiyle birlikte 2015'te YouTube'a videolar yüklemeye başladı ve sadece birkaç gün içinde 10 milyon tıklanarak büyük bir sansasyon yarattı. Bence, Facebook ve YouTube'da 300 milyondan fazla izlenmiş videolara sahip bir sanatçı.

 

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