Haberler Dünya Dünyanın en ilginç bakanlıkları: Yalnızlık Bakanlığı'ndan, Mutluluk Bakanlığı'na

Dünyanın en ilginç ve sıra dışı bakanlıkları: Yalnızlık Bakanlığı'ndan, Mutluluk Bakanlığı'na Ülkelerin genellikle dışişleri, içişleri, adalet, eğitim ve maliye gibi alanlarda alışılagelmiş bakanlıkları bulunur. Bazı ülkeler bakanlıklarını ilginç bir şekilde şekillendirmeyi tercih ederek çözüm odaklı çalışmayı sürdürüyor. Bu bakanlıklar arasında Mutluluk Bakanlığı, Yalnızlık Bakanlığı gibi ilginç kurumlar bulunuyor. İşte ülkelerin sıra dışı bakanlıkları. Habertürk Giriş: 12.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:38 facebook

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İngilizce "Minister" anlamına gelen bakan, hükümetlerde yer alan değişik görevleri yerine getiren kişilerdir. Ülkesine göre farklı sıfat ve yetkilere sahip olurlar. Amerika'da bakanlara "secretary (sekreterlik)" denir. Fransa'da ise asıl bakanlar dışında yardımcı bakanlar da bulunur.

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Bu bakanlara "Secretaire d'Etat" (devlet sekreterliği) adı verilir. Fransızca konuşulan bazı ülkelerde "ministre adjont" (bakan muavini) ve "ministre delegue" (kendisine izin verilen bakan) gibi unvanlara sahip yöneticiler vardır. Bakanlara "portföyo olmayan bakan (minister without porfolio)" adı da verilir. Protokolde tam yetkili bakan olarak geçerler. Ayrıca gölge bakanlar da vardır, muhalefet tarafından görevlendirilirler. Gerçek bakanların icraatını takip ederler. Bakanlıklarını ilginç bir şekilde çeşitlendiren ülkelerin sıra dışı bakanlıklarını sizler için derledik.