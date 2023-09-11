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        Haberler Dünya Dünyanın en ilginç ve sıra dışı bakanlıkları: Yalnızlık Bakanlığı'ndan, Mutluluk Bakanlığı'na

        Dünyanın en ilginç ve sıra dışı bakanlıkları: Yalnızlık Bakanlığı'ndan, Mutluluk Bakanlığı'na

        Ülkelerin genellikle dışişleri, içişleri, adalet, eğitim ve maliye gibi alanlarda alışılagelmiş bakanlıkları bulunur. Bazı ülkeler bakanlıklarını ilginç bir şekilde şekillendirmeyi tercih ederek çözüm odaklı çalışmayı sürdürüyor. Bu bakanlıklar arasında Mutluluk Bakanlığı, Yalnızlık Bakanlığı gibi ilginç kurumlar bulunuyor. İşte ülkelerin sıra dışı bakanlıkları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:12
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        İngilizce "Minister" anlamına gelen bakan, hükümetlerde yer alan değişik görevleri yerine getiren kişilerdir. Ülkesine göre farklı sıfat ve yetkilere sahip olurlar. Amerika'da bakanlara "secretary (sekreterlik)" denir. Fransa'da ise asıl bakanlar dışında yardımcı bakanlar da bulunur.

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        Bu bakanlara "Secretaire d'Etat" (devlet sekreterliği) adı verilir. Fransızca konuşulan bazı ülkelerde "ministre adjont" (bakan muavini) ve "ministre delegue" (kendisine izin verilen bakan) gibi unvanlara sahip yöneticiler vardır.

        Bakanlara "portföyo olmayan bakan (minister without porfolio)" adı da verilir. Protokolde tam yetkili bakan olarak geçerler. Ayrıca gölge bakanlar da vardır, muhalefet tarafından görevlendirilirler. Gerçek bakanların icraatını takip ederler. Bakanlıklarını ilginç bir şekilde çeşitlendiren ülkelerin sıra dışı bakanlıklarını sizler için derledik.

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        ERKEK EGEMENLİĞİNİ KALDIRMA BAKANLIĞI - BOLİVYA

        Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kasım 2020'de kabinesini belirlerken bir ilke imza attı ve Kültürler, Dekolonizasyon ve Erkek Egemenliğini Ortadan Kaldırma Bakanlığı adı altında bir bakanlık kurdu. Bu görevin başına getirilen ilk isim yerli Quechua halkından Sabina Orellana oldu. Orellana görevini "Dekolonize olmuş ataerkillikten kurtulmuş, kökleriyle ve yerli kültürün zenginlikleriyle durur duyan bir ülke inşa etmek" olarak tanımladı.

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        DİJİTAL İŞLER BAKANLIĞI - TAYVAN

        Tayvan'ın yeni bakanlığı Dijital İşler Bakanlığı, 27 Ağustos 2022 itibariyle faaliyete başladı. Devlet kurumlarını konsolide etme ve mevcut dijital olanakların yeniden tasarlanması gibi konularda yenilik getirecek olan bakanlık Japonya ve Güney Kore'de etkili oldu.

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        BİRLEŞME BAKANLIĞI - GÜNEY KORE

        Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki savaş hala devam ediyor. İki ülke uzun süredir ateşkes halinde ancak tek Kore hedefi üzerinde çalışan bakanlık 1998'den beri çalışmalarını sürdürüyor.

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        YALNIZLIK BAKANLIĞI - BİRLEŞİK KRALLIK VE JAPONYA

        2021 yılının Şubat ayında Japonya'da kurulan Yalnızlık Bakanlığı'nın başına Tetsushi Sakamoto getirildi. Japonya'da yalnız yaşayan bireylerin intihar oranı yükseldiği için böyle bir bakanlık kuruldu. Benzer bir bakanlık 2018 yılında İngiltere'de de kuruldu yaşlı İngilizlerin durumunun düzeltilmesi hedeflendi.

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        KAHVE BAKANLIĞI - PAPUA YENİ GİNE

        Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alan Papua Yeni Gine'de tarımsal ürünlerin yüzde 30'u kahveden oluşuyor. Geliri de ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 6'sını oluşturuyor. Bu nedenle ülkenin başbakanı James Marape, Joe Kuli'yi Kahve Bakanı olarak atandı.

        İklim krizinin oluşturduğu tehlikelere karşı kahve üretiminde önlemler alındı.

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        YOGA BAKANLIĞI - HİNDİSTAN

        2014 yılında geleneksel tıbbi uygulamalar ve yoganın geliştirilmesine yönelik Yoga Bakanlığı kuruldu.

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        GEZEGENLERİ KORUMA BAKANLIĞI - ABD

        Bakanlığın görevi güneş sisteminin gezegenlerinin keşfedilmesinde sorumlu davranılmasını sağlamak. Bir gezegene gidildiğinde orijinal yapısının bozulmamasını için gerekli önlemler alındığına emin olmak ve yaşam izleri aranırken zarar verici etkinliklerden kaçınılmasını sağlamak.

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        TUVALET BAKANLIĞI - JAPONYA

        Japonya'nın en önemli unsurlarından birisi tuvaletleri. Haruko Arimura 2014 yılında Tuvalet Bakanı olarak atandığında kimse tarafından yadırganmadı. Kamuya açık umumi tuvaletlerin temiz tutulması, onarılması ve ihtiyaç halinde yenilerinin açılması gibi işler bakanlığın sorumluluğunda.

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        MUTLULUK BAKANLIĞI - BAE

        Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarının mutlu olmalarını şansa bırakmak istemiyor. 2016 yılında kurulan "Mutluluk, Barış ve Hoşgörü Bakanlığı"nın hedefi ülkeyi dünyanın en mutlu beş ülkesinden biri yapmak.

        Kaynak: BBC, The Economic Times

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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