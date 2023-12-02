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        Haberler Dünya Dünyanın en kısa sınırı: İspanya ve Fas'ı ayıran şey işte bu

        Dünyanın en kısa ülke sınırı: İspanya ve Fas'ı küçük kum parçası ayırıyor

        Dünyanın en kısa ülke sınırı olarak bilinen İspanya ile Fas'ı ayıran kumlu toprak parçası, Penon de Velez bölgesinde yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 09:43 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:43
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        DÜNYANIN EN KÜÇÜK SINIRI

        Ülkeler arası sınırlar genellikle binlerce kilometrelik mesafeler arasında yer alır. Ancak İspanya ve Fas'ı birbirinden ayıran Penon de Velez sınırı 80 metre uzunluğunda bile değil.

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        TEK BİR KARADE HEM İSPANYA HEM FAS

        Tek bir karede hem İspanya'yı hem de Fas'ı görebiliyorsunuz. Fas ve İspanya sınırlarını birbirinden ayıran tek etmen ise küçük kum taneleri. Penon de Velez daha önceden bir adaydı ve dört tarafı sularla çevriliydi. Ada 17. yüzyıldan beri sıkı bir şekilde İspanyol kontrolü altında.

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        DOĞAL ETKENLER YEPYENİ BİR SINIR OLUŞTURDU

        Tam adı Penon de Velez la Gomera olan bölge artık bir ada değil. 1930 yılında bölgeyi şekillendiren fırtına, yağmur ve deprem gibi etkenler iki ülke arasında yepyeni bir sınır oluşmasına neden oldu. Adayı ana karadan ayıran kum parçaları Fas ile birleşiyor. Yarımada içinde küçük bir İspanyol askeri birliği bulunuyor.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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