Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dünyanın en kısa sınırı: İspanya ve Fas'ı sadece kum parçası ayırıyor

        Dünyanın en kısa ülke sınırı: İspanya ve Fas'ı küçük kum parçası ayırıyor

        Dünyanın en kısa ülke sınırı olarak bilinen İspanya ile Fas'ı ayıran kumlu toprak parçası, Penon de Velez bölgesinde yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DÜNYANIN EN KÜÇÜK SINIRI

        Ülkeler arası sınırlar genellikle binlerce kilometrelik mesafeler arasında yer alır. Ancak İspanya ve Fas'ı birbirinden ayıran Penon de Velez sınırı 80 metre uzunluğunda bile değil.

        2

        TEK BİR KARADE HEM İSPANYA HEM FAS

        Tek bir karede hem İspanya'yı hem de Fas'ı görebiliyorsunuz. Fas ve İspanya sınırlarını birbirinden ayıran tek etmen ise küçük kum taneleri. Penon de Velez daha önceden bir adaydı ve dört tarafı sularla çevriliydi. Ada 17. yüzyıldan beri sıkı bir şekilde İspanyol kontrolü altında.

        3

        DOĞAL ETKENLER YEPYENİ BİR SINIR OLUŞTURDU

        Tam adı Penon de Velez la Gomera olan bölge artık bir ada değil. 1930 yılında bölgeyi şekillendiren fırtına, yağmur ve deprem gibi etkenler iki ülke arasında yepyeni bir sınır oluşmasına neden oldu. Adayı ana karadan ayıran kum parçaları Fas ile birleşiyor. Yarımada içinde küçük bir İspanyol askeri birliği bulunuyor.

        4
        5
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek