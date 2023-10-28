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Hatta Katyucia ikinci bir görüşmenin olmayacağından o kadar emindi ki görüştükleri sosyal medya platformundan Paulo'yu engelledi ve engeli 18 ay boyunca kardırmadı. Ancak neyse ki bir gün tekrar konuşmaya başladılar ve ayrı şehirde yaşamalarına rağmen ilişkilerine bir şans verdiler.

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Paulo, bir restoranda arkadaşlarının önünde resmi bir evlilik teklifinde bulunduğunda, tam 8 yıldır beraberlerdi. Yine de Katyucia için büyük bir sürprizdi; hatta şaka olsun diye sevgilisinin ateşi olup olmadığını kontrol etti. Ancak Paulo'nun her kelimesinde ciddi olduğuna ikna olduğunda hemen kabul etti.