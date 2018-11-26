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Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak

26.11.2018 - 14:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Fransız sanatçı Marie Cohydon'un kurşun kalemlerin ucuna yaptığı minyatürlere çok şaşıracaksınız!

  • 1 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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    Fransız sanatçı Marie Cohydon, kalemin ucundan yaptığı minyatür heykelleriyle görenleri hayrete düşürüyor.

  • 2 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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    13 yıl önce kalemin ucundan minyatür heykeller yapmaya başlayan Cohydon sabır ve çabayla mükemmel işler yapılabileceğinin kanlı canlı örneği adeta. 

     

  • 3 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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    İlk başlarda, aynı şekli 20 defa üst üste tekrarlayarak kendisini geliştirdiğini belirten Fransız sanatçı, kuş dışında minik evler yapmayı da seviyor.

     

  • 4 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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    1 mm'den çok daha küçük olan kuşların başını bile 1-2 haftada yapabilen sanatçının bu heykelleri özel bir kamerayla çekilmiş.

  • 5 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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    Minik kuşlarla mikroskobik hayatlar oluşturan Marie Cohydon'un diğer çalışmalarını görmeye ne dersiniz?

  • 6 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 7 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 8 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 9 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 10 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 11 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 12 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 13 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 14 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 15 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 16 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 17 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 18 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 19 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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  • 20 Dünyanın en küçük heykelleri olabilir! Malzemesi sizi şaşırtacak
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