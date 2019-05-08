'Papa'nın koruyucu melekleri' olarak da anılan, 513 yıllık geçmişe sahip Papalık İsviçreli Muhafız Birliği'nin 23 yeni üyesi, dün Vatikan'da yapılan yemin töreninin ardından orduya katıldı. Yemin töreni, 1527'de Roma'nın yağmalanması sırasında Papa VII. Clement'i korurken hayatını kaybeden 147 muhafızın anısına her yıl 6 Mayıs'ta düzenleniyor.

İsviçre vatandaşı, bu ülkede askerlik görevini yapmış, bekar, 19-30 yaş arasında, en az 1,74 cm boyunda, itibar sahibi ve ibadetlerini yerine getiren Katolik erkek olma şartlarına uygun yeni askerler, görkemli törende, üçlü teslise (baba-oğul-kutsal ruh) atfen 3 parmağını havaya kaldırarak tek tek 'cesaret ve sadakat' yemini etti.

En az 26 ay bu görevde kalacak olan muhafızlar, hem Roma'da bulunan Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan Şehir Devleti sınırlarında hem de yurtdışı seyahatlerinde Vatikan Jandarması ile birlikte Papa'yı koruyacak.

Kariyer yapmak isteyen minik ordunun üyeleri daha uzun süre bu görevde kalabilirken, 5 yılın ardından en az 25 yaşında olmak kaydıyla evlenmelerine izin de veriliyor.